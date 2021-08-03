Папа – молодёжи в Меджугорье: смело доверьтесь Богу

Папа Франциск направил приветственное послание молодым участникам ежегодной молитвенной встречи Mladifest, которая проходит в Меджугорье с 1 по 6 августа.

В этом году темой молодёжной встречи стал фрагмент Евангелия от святого Матфея, – слова богатого юноши, обращённые к Иисусу: «Что сделать мне доброго?». Этот вопрос, отмечает Папа Франциск, сегодня может задать себе каждый. Святейший Отец просит молодых верующих не привязываться к материальным благам, а «отдавать всё в земной жизни, подражая таким образом Господу». Следование за Христом – это вовсе не потеря, а неисчислимое приобретение, в то время как отречение касается препятствий, которые мешают в дороге:

«Если сердце переполнено имуществом, то Господь и ближний становятся лишь очередными вещами среди многих других. Когда мы слишком много имеем и слишком многого хотим, наше сердце задыхается, мы становимся несчастными и неспособными любить».

Выбор между Богом и богатством требует глубокой веры и смелости, подчеркнул Папа: это вопрос освобождения себя от эгоцентризма и состоятельности, а также глубокого единения с Христом, чтобы ходить вместе с Ним и познать истинное счастье.

Святейший Отец призывает участников молодежной встречи в Меджугорье:

«Имейте мужество прожить свою юность, доверившись Господу и отправившись с Ним в путь! Ответьте на Его любящий взгляд: Он освобождает нас от обольщения идолами и ложными богатствами, которые обещают жизнь, но приносят смерть».

В конце послания Епископ Рима призывает молодых людей подражать Пресвятой Богородице, которая ответила безусловным согласием на призыв Бога, чтобы «превратить свою жизнь в дар для других».



Источник: Vatican News