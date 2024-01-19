Папа: молитва о единстве христиан – часть жизни Церкви

19 января Епископ Рима встретился в Ватикане с экуменической делегацией из Финляндии по случаю праздника святого Генриха. Передает русская служба Vatican News.

Папа поблагодарил епископа Евангелическо-лютеранской Церкви Астранда за размышления, предваривших его выступление, отметив, что эти слова содержат множество ссылок на свидетельства святых и исполнены экуменического духа.

«Меня поразили Ваши размышления о ценности пути и о паломнической Церкви», – сказал Папа: «Как члены общины крещеных, мы находимся в пути, и наша общая цель – Иисус Христос. И эта цель не далека, не недостижима, ибо Господь вышел навстречу нам по Своему милосердию, Он приблизился в воплощении и стал путем, чтобы мы могли идти, уверенно ориентируясь среди перекрестков и фальшивых указателей часто лживого мира».

Святые – наши братья и сестры, которые прошли этот путь до конца и достигли цели, продолжил Папа. Они сопровождают Церковь как живые свидетели Христа, нашего Пути, Истины и Жизни. Они вдохновляют оставаться на пути ученичества, даже когда нам трудно, когда мы падаем. Подобно огням, зажженным Богом, они сияют перед нами, чтобы мы не потеряли из виду цель. Нужно уповать на Божью благодать, ведь Господь любит нас и призывает быть святыми».

Гости из Финляндии упомянули великих скандинавских святых: Бригитту, Генриха и Олафа, сказал Епископ Рима и процитировал слова Папы Иоанна Павла II из энциклики Ut unum sint: «Я хотел бы вспомнить вечерню в базилике Святого Петра, на которую мы собрались вместе с лютеранскими архиепископами, примасами Швеции и Финляндии, по случаю 600-летней годовщины канонизации святой Бригиды. <…> Это пример того, как осознание обязанности молиться о единстве стало неотъемлемой частью жизни Церкви» (№ 25). Если тысячелетие смерти св. Олафа в 2030 году сможет вдохновить и сделать более усердной нашу молитву о единстве, а также укрепить наш совместный путь, это будет подарком для всего экуменического движения, подчеркнул Святейший Отец.

Завершая встречу, проходящую в контексте Недели молитвы о единстве христиан, Епископ Рима призвал гостей, чтобы эти традиционные экуменические встречи всегда имели жизненную силу Святого Духа и делали верующих открытыми к нуждам «самых бедных и забытых братьев и сестер, а также тех, кто чувствует себя покинутым Богом, кто потерял путь веры и надежды». Аудиенция в Ватикане завершилась чтением молитвы «Отче наш», которую каждый участник прочитал на своем языке.