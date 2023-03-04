Папа молится об убитом епископе Лос-Анджелеса О’Коннелле

Папа Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью епископа Лос-Анджелеса монсеньора Дэвида О’Коннелла, вознося заупокойные молитвы и с благодарностью вспоминая его пастырское свидетельство и близость к людям. Передает русская служба Vatican News.

В телеграмме на имя архиепископа Лос-Анджелеса Хосе Орасио Гомеса говорится, что Святейшего Отца глубоко опечалило известие о безвременной и трагической смерти вспомогательного епископа Дэвида О’Коннелла. Папа выражает искренние соболезнования и заверяет в духовной близости духовенство и мирян американской архиепархии. Святейший Отец присоединяется к благодарности верующих за многолетнее преданное служение новопреставленного прелата как священника и епископа Католической Церкви в Лос-Анджелесе, «особо отмеченное его чуткой заботой о бедных, мигрантах и нуждающихся, защитой святости и достоинства Божьего дара жизни, стремлением к укреплению солидарности, сотрудничества и мира в местном сообществе». Предавая душу новопреставленного епископа милосердной любви Христа Доброго Пастыря, Папа Франциск молится, «дабы все, кто чтит его память, утвердились в решимости отвергнуть пути насилия и побеждать зло добром». Епископ Рима преподаёт всем апостольское благословение в качестве залога мира и утешения в Господе, говорится в конце телеграммы за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина.

Утром 18 февраля 69-летний епископ Дэвид О’Коннелл был найден мёртвым с огнестрельным ранением в грудь в спальне своего дома в Хасиенда-Хайтс, примерно в 30 километрах к востоку от центра Лос-Анджелеса. После проведённого расследования правоохранительные органы задержали супруга экономки епископа 65-летнего Карлоса Медину; Верховный суд округа Лос-Анджелеса (штат Калифорния) предъявил ему обвинение в убийстве первой степени с отягчающим обстоятельством – использованием огнестрельного оружия.

Епископ О’Коннелл был уроженцем ирландского графства Корк; рукоположение в священники он принял в 1979 году в архиепархии Лос-Анджелеса, где в течение многих лет служил общине, страдающей от бандитских группировок, о чём сообщают местные церковные СМИ. Епископ стремился установить доверие между жителями и правоохранительными органами после массовых беспорядков 1992 года, когда присяжные оправдали четырёх белых полицейских Лос-Анджелеса, виновных в жестоком избиении Родни Кинга. В последние годы прелат возглавлял работу местных католиков с детьми и семьями мигрантов из Центральной Америки. Папа Франциск назначил Дэвида О’Коннелла вспомогательным епископом Лос-Анджелеса 21 июня 2015 года.

Насильственная смерть прелата, которого часто называли миротворцем, шокировала и опечалила католическую общину Лос-Анджелеса, а также его родной Корк. Архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Орасио Гомес назвал новопреставленного «добрым священником и епископом, человеком мира», который проявлял «сострадание к бедным, бездомным, мигрантам и всем, кто живёт на обочине общества». «Нам будет его очень не хватать», – сказал архиепископ, выразив благодарность следственной группе «за напряжённую работу по задержанию подозреваемого».

Со своей стороны, епископ Корка и Росса в Ирландии Финтан Гэвин отметил, что монсеньор Дэвид О’Коннелл «всегда поддерживал тесную связь с родственниками и друзьями в Корке», часто посещая Ирландию.

Похороны новопреставленного епископа состоятся 3 марта в Лос-Анджелесе, в кафедральном соборе Богоматери Ангелов; в богослужении примут участие более 20 епископов. Дэвид О’Коннелл будет похоронен в крипте кафедральной церкви.