Папа: Мне больно при виде священников, благословляющих оружие

20 мая Папа Франциск посетил ватиканскую штаб-квартиру международной организации Scholas Occurrentes, где встретился с молодыми итальянцами – участниками программы, организованной Министерством образования Италии на тему эмоционального здоровья во время пандемии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во дворце Святого Калликста Епископ Рима также встретился с молодыми латиноамериканцами, которые представили ему результаты ассамблеи, проходившей несколько дней назад в Мадриде на тему «Вместе мечтать о лучшем будущем». Святейший Отец пообщался в прямом эфире со студентами новых филиалов Scholas Occurrentes из Сиднея (Австралия), Валенсии (Испания) и Вашингтона (США), а также с молодыми аргентинцами из провинции Чако, участниками недавно открытого проекта профилактики зависимостей.

Студенты Scholas Occurrentes с пяти континентов, в сопровождении преподавателей, поделись своим опытом и затронули некоторые темы злободневного характера. На вопрос «Может ли молодёжь изменить политику?» Папа Франциск ответил: «Тест на политику – это война; проверка на благородство народа для меня заключается в том, производит ли он оружие, поощряет ли войны. Делает ли он состояние на торговле оружием, чтобы другие убивали друг друга? Именно это — ответ на вопрос, является ли нация нравственно здоровой».

«У меня, – и я говорю это совершенно искренне, – болит сердце, когда я вижу священников, благословляющих оружие. Орудия смерти не должны благословляться», — сказал понтифик. «Когда со мной говорят о мировой политике, я отвечаю: там, где есть войны, налицо поражение политики»; важен диалог, потому что разные мнения – это «ключ к политике», которая всегда должна стремиться к единству и гармонии.

«Парламенты играют ключевую роль, потому что в них решают вопросы, всегда помня, что единство выше конфликта. Политика – это вовсе не пункт назначения, а путешествие, запуск процессов. Недоверие к политике возникает из-за того, что её путают с бизнесом, оценивая в рамках личной выгоды и финансовой прибыльности. Политика – это движение, и даже если в пути политик сгорает, главное – дойти», – подчеркнул Папа Франциск.

К визиту понтифика было приурочено открытие Международной школы экологических лидеров – вдохновлённой энцикликами Папы Франциска Laudato sì и Fratelli tutti – и Школы политической подготовки.

Международная организация Scholas Occurrentes была создана в Аргентине по желанию Папы в его бытность архиепископом Буэнос-Айреса. Теперь молодёжный фонд охватывает более 450 тысяч школ на пяти континентах, продвигая культуру встречи и диалога, социальную ответственность и человеческое достоинство. Папская организация занимается вопросами образования и профессиональной подготовки в 190 странах, объединяя более полумиллиона учреждений по всему миру.