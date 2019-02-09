Папа — миссионерам в Африке: будьте кочевниками ради Евангелия

8 февраля в Клементийском зале Ватикана Папа Франциск встретился с делегатами Общества миссионеров Африки (Белых отцов) и Конгрегации миссионерок Богоматери Африки: 150 лет назад эти монашеские институты основал французский кардинал Шарль Марсиаль Альман Лавижери.

В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что в их основании находится «ДНК миссии ad extra (вовне)»: служа народам Африки, они призваны постоянно обращать взор на Иисуса Христа, помня, что истинный миссионер — прежде всего ученик. Благовестие, подчеркнул Папа, не является синонимом прозелитизма; однажды встретившись с Христом, ученики делятся полученным даром, ибо эта встреча любви изменяет их жизнь, вследствие чего они решили посвятить жизнь Господу и Благой Вести.

Поблагодарив миссионеров в Африке за 150-летнее служение, Папа призвал их сеять надежду в израненных сердцах и быть «кочевниками ради Евангелия», следуя за Христом, внимая Божьему Слову, совершая Таинства и служа братьям и сёстрам на окраинах общества.

«Пусть Святой Дух сделает из вас строителей мостов между людьми. Там, куда вас послал Господь, способствуйте росту культуры встречи и служите диалогу, который, уважая различия, знает, как извлечь богатство из разнообразия. Особенно я благодарю вас за работу, которую Вы уже проделали в пользу диалога с исламом, с сёстрами и братьями мусульманами».



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News