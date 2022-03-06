Папа: мир нуждается в отцовской заботе

5 марта Святейший Отец встретился в Ватикане с делегатами итальянской Ассоциации «Проект Агаты Смеральды», которая с 1996 года занимается усыновлением на расстоянии, сообщает русская служба Vatican News.

В настоящее время флорентийская организация осуществляет 150 проектов по защите жизни и достоинства детей в 15 странах мира.

В обращении к гостям Папа Франциск напомнил, что в своей недавней катехизической беседе, посвящённой св. Иосифу, он затронул тему усыновления детей и поощрил супругов, которые открывают сердца и дома, чтобы принять ребёнка, лишённого семьи. Теми, кто выбирает усыновление на расстоянии, отметил Папа, «движет желание помочь детям, чтобы они чувствовали себя любимыми, не испытывали недостатка в необходимом и могли хорошо расти».

Епископ Рима выразил глубокую признательность членам ассоциации, множеству мирян, монахинь, священников и семи тысячам усыновителям по всему миру: они «распространяют в мире нежность Бога, Его отцовство». Этот великий дар принёс Иисус, Который привлёк людей в Свои отношения с Отцом. Господь принял человеческую плоть от Пресвятой Девы, разделил с нами земную участь, страдал, умер и воскрес, дабы каждый мог стать чадом Небесного Отца, подчеркнул Папа Франциск, – все мы были усыновлены Отцом Иисуса:

«Велика потребность в отцовской заботе и нежности! Слово ‘нежность’ часто удаляется из повседневного лексикона… Настоящую революцию в мире совершают те, кто трудится изо дня в день, в тишине, чтобы малые и бедные больше не были презираемы, отвергнуты, брошены, но могли подняться на ноги и жить с достоинством чад Божьих. Именно этим и занимается хорошо подготовленное, контролируемое, сопровождаемое усыновление на расстоянии. Это крохотное зёрнышко Царства Божьего растёт и приносит плоды в той мере, в какой его возделывают с любовью».

В конце встречи Папа Франциск преподал апостольское благословение членам ассоциации и всем детям, которых они сопровождают посредством усыновления.