Папа: мир держится на молитве заступничества. Общая аудиенция 16 декабря

Нельзя по-настоящему молиться, не любя братьев, нельзя молиться, имея дух ненависти или безразличия. Тот, кто не любит, может лишь делать вид, что молится.

Тот, кто молится, никогда не отворачивается от мира: если молитва не вбирает в себя радость и боль, надежды и страдания человечества, то она превращается в декорацию, в поверхностное, театральное действо. Об этом говорил Папа Франциск на общей аудиенции в среду 16 декабря, продолжая цикл наставлений о молитве.

Все мы нуждаемся в моментах уединения, в том, чтобы посвящать особое время и пространство нашим отношениям с Богом. Но это не значит убегать от реальности: молитва конкретна, она не является бегством. Уединение и безмолвие нужны не для того, чтобы «никто не мешал» нашей молитве, но чтобы лучше услышать голос Бога, подчеркнул Папа. В любом случае, тот, кто молится, всегда держит распахнутой дверь своего сердца: эта дверь открыта для тех, кто молится неосознанно; для тех, кто не молится, но несет в себе подавленный крик; для тех, кто ошибся и сбился с пути.

«Любой человек может постучаться в двери молящегося и найти в нем сострадающее сердце, которое молится, никого не исключая».

Молясь, мы отделяется от всего и ото всех, чтобы вновь обрести всё и всех в Боге: молитва охватывает весь мир, неся на своих плечах боль и грехи других людей. Молитва – этот как будто антенна Бога в нашем мире, отметил Папа; молитва побуждает видеть лик Христов в каждом человеке, который стучится в нашу дверь, в каждом, кто утратил смысл жизни.

Катехизис Католической Церкви гласит: «Ходатайство – прошение в пользу других… свойственно сердцу, живущему в согласии с Божьим милосердием» (2635). Когда мы молимся, мы входим в созвучие с милосердием Бога: с Его милосердием в отношении к нашим грехам и с Его милосердием ко всем, кто просит у нас о молитве, ко всем, за кого мы молимся в созвучии с сердцем Бога. «Во времена Церкви, — говорится далее в Катехизисе, — ходатайственная молитва христиан причастна ходатайству Христа: она есть выражение общения святых».

Поэтому нельзя по-настоящему молиться, не любя братьев, нельзя молиться, имея дух ненависти или безразличия. Тот, кто не любит, может лишь делать вид, что молится.

«Когда верующий, движимый Святым Духом, молится о грешниках, он не проводит отбор, не выносит приговоров: он молится за всех и молится также за самого себя. В этот момент он знает, что сам ничем особо не отличается от тех, за кого молится, чувствуя себя грешником среди грешников и молясь за всех».

Мир держится на этой цепочке молитвенников-ходатаев, которые сами, как правило, остаются в безвестности, — но только не для Бога, подчеркнул Папа.

«Церковь, в лице всех своих членов, наделена миссией практиковать молитву заступничества, ходатайствуя за других. В особенности этим долгом наделены те, кто облечен ответственностью: родители, наставники, священнослужители, настоятели общин. Подобно Аврааму и Моисею, иногда они вынуждены ʺзаступатьсяʺ перед Богом за вверенных им людей. На самом деле речь идет о том, чтобы смотреть на них глазами и сердцем Бога, с Его непобедимым состраданием и нежностью», — сказал в заключение Святейший Отец.

Ольга Сакун

Источник: Vatican News