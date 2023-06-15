Папа: мир – «Божья мечта для человечества»

Вечером 14 июня архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами и международными организациями, зачитал послание Папы Франциска участникам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Передает русская служба Vatican News.

Современная ситуация в мире, пишет Святейший Отец, отмечена ростом конфликтов и нестабильности, угрожающих всей планете: мы переживаем фрагментарную, постоянно расширяющуюся Третью мировую войну.

Совет Безопасности ООН, «чей мандат заключается в надзоре за безопасностью и миром во всём мире, порой кажется бессильным и парализованным в глазах людей». Однако его работа важна для укрепления мира, и поэтому необходимо решать общие проблемы, отбросив идеологии, партикуляризм и корыстные интересы, действуя с единственной целью – на благо всего человечества.

По словам Папы, современная глобализация привела к тому, что мы стали ближе друг к другу, но вовсе не по-братски. Человечество страдает от жажды братства, возникающей из-за несправедливости, нищеты, неравенства и отсутствия культуры солидарности. Новые идеологии, отмеченные индивидуализмом, эгоцентризмом и распространением материалистического потребительства, ослабляют социальные связи и подпитывают менталитет отвержения, что приводит к презрению и неприятию слабейших, отмечает Папа. Сосуществование людей сводится к простому эгоистическому обмену, а нехватка братства порождает вооружённые конфликты и войны, которые затрагивают не только отдельных людей, но и целые народы, с негативными последствиями для многих поколений.

Казалось бы, создание Организации Объединенных Наций свидетельствует о том, что человечество извлекло уроки из ужасов двух мировых войн и стремится к более стабильному миру, пишет Святейший Отец, однако, похоже, мы движемся назад в истории: в мире возрождается замкнутый, обострённый, обиженный и агрессивный национализм, который приводит к ещё более жестоким, а порой и анахроничным конфликтам. Для христиан мир – это Божья мечта для человечества, но, к сожалению, из-за войны эта мечта превращается в кошмар, подчёркивает Епископ Рима. Война экономически соблазнительна: она способствует наживе немногих за счёт благосостояния народа, однако деньги, вырученные от продажи оружия, осквернены кровью невинных людей. Поэтому необходима смелость, чтобы отказаться от лёгкой наживы ради мира; нужно предпочесть встречу, а не конфронтацию и, прекратив боевые действия, сесть за стол переговоров.

«Чтобы построить мир, нужно отказаться от логики легитимности войны»: с появлением ядерного оружия и оружия массового поражения поле боя может стать практически безграничным. Поэтому пришло время серьёзно сказать решительное «нет» войне и подтвердить, что справедливым может быть только мир, а не война. Этот мир должен быть стабильным, прочным и основанным не на опасном балансе сдерживания, а на братстве, которое объединяет всех людей, ведь все мы – жильцы одного дома, подчёркивает Папа Франциск и в конце послания Совету Безопасности ООН цитирует слова Иисуса из Евангелия от Матфея: «Блаженны миротворцы» (Мф 5,9).