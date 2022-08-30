Папа – министрантам: будьте примером для сверстников (+ ФОТО)

26 августа Святейший Отец встретился с министрантами из Франции: более двух тысяч юных служителей алтаря прибыли в Рим вместе со своими епископами и священниками; из-за пандемии COVID-19 это ежегодное паломничество откладывалось дважды, информирует русская служба Vatican News.

Папа Франциск тепло приветствовал французских ребят, отметив, что они прошли «по стопам многих свидетелей Христа, которые на протяжении веков отправлялись в Рим, чтобы возродиться в вере»:

«Вы решили стать министрантами, и я от всего сердца благодарю вас за усилия, а иногда и за отречения, которые вы принимаете, чтобы посвятить себя служению министрантов, в то время как многие ваши друзья предпочитают в воскресенье спать по утрам или заниматься спортом. Трудно представить, насколько вы можете быть примером, ориентиром для очень многих ваших ровесников, и вы действительно можете гордиться тем, что делаете. Не стыдитесь прислуживать у алтаря, даже когда вы в одиночестве, даже когда взрослеете. Великая честь служить Иисусу, когда Он приносит Себя в жертву за нас в Евхаристии».

Миссия министрантов требует продолжения, подчеркнул Папа. После Святой Мессы они призваны служить Иисусу в конкретных людях, своих ровесниках и друзьях: в одиноких, зависимых, мигрантах, беженцах. К ним нужно идти «смело, спонтанно и ревностно», делясь любовью, прощением и близостью Иисуса. Юные служители алтаря должны поддерживать близкие отношения с членами своих семей, избегая эгоизма, замкнутости в собственном мирке, в маленьких компаниях или виртуальных соцсетях:

«Лучше предпочесть реальную дружбу виртуальной, – она иллюзорна, пленяет и отдаляет от реальности».

Молодёжь, по словам Папы, не должна терять связи с бабушками и дедушками: старики – это корни, позволяющие новым поколениям хранить культуру и историю, обретать человеческую зрелость и надёжные ориентиры, планировать будущее. Юноши и девушки не должны отказываться от своей мечты, но призваны смело «заглядывать в свои сердца» и – если услышат призыв Господа – отвечать на него согласием, подобно Пресвятой Деве: «Как же прекрасно видеть молодых людей, которые великодушно посвящают себя Царству Божьему в служении Церкви! Это действительно прекрасное приключение», – подчеркнул в конце встречи Папа Франциск.