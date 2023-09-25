Папа: миграция не должна превращаться в неизбежность

После чтения молитвы Angelus в последнее воскресенье сентября Папа упомянул об отмечаемом в этот день Всемирном дне мигрантов и беженцев. Передает русская служба Vatican News.

Девиз Дня – «Свобода выбора — мигрировать или остаться» – напоминает о том, что миграция должна быть свободным выбором и никогда не должна превращаться в единственно возможный выход, подчеркнул Епископ Рима.

«Право на миграцию, по сути, сегодня для многих превратилось в неизбежность, в то время как должно существовать право не мигрировать, чтобы остаться на своей земле, — сказал Папа. – Каждому человеку должна быть гарантирована возможность достойной жизни в том обществе, в котором он оказался. К сожалению, несчастья, войны и климатические кризисы вынуждают многих людей покидать родные места. Поэтому мы призваны делать всё, чтобы наши общины были готовы и открыты для того, чтобы принимать и оказывать всемерную помощь всем, кто стучится в наши двери».

«Проблемы миграции лежали в основе “Средиземноморских встреч”, которые состоялись несколько дней назад в Марселе и в заключительном заседании которых я принял участие, отправившись в этот город, перекресток народов и культур», – напомнил Святейший Отец.