Папа: мигранты – важный ресурс возрождения и миссии Церкви

11 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана участников международной конференции, организованной пастырским фондом епископата Италии Migrantes на тему «Итальянцы в Европе и христианская миссия».

В своей речи Святейший Отец отметил три аспекта, призванных помочь Церкви стать закваской новой евангелизации в Европе. Во-первых, в мигрантах часто видят «чужаков» и замечают лишь их отличия, однако в действительности они являются «значимой частью всех нас»: об этом говорит история итальянских эмигрантов, среди которых была также семья Хорхе Марио Бергольо, уехавшая в Аргентину.

Во-вторых, отметил Папа, следует всегда помнить, что Европа – это общий дом, населённый миллионами итальянских эмигрантов и мигрантов из других стран, которые «обновляют лицо городов и стран». Эта прекрасная мозаика не должна быть испорчена предрассудками или завуалированной ненавистью: Европа призвана возродить своё призвание к солидарности в субсидиарности.

В-третьих, речь идёт о свидетельстве веры итальянских общин в европейских странах. Благодаря своему исконному народному благочестию «они передавали радость Евангелия, показывали красоту открытых и гостеприимных общин, разделяли путь местных христианских общин». Прекрасная нить, «которая связывает нас с памятью наших семей», во многом зависит от диалога между поколениями, особенно между бабушками и дедушками и внуками. Нельзя терять свои корни, подчеркнул Папа: из них нужно черпать живительные соки духовных и человеческих ценностей.

В свете латиноамериканского опыта – цитируя энциклику Fratelli tutti – Папа заявил, что «иммигранты, если им помогают интегрироваться, являются благословением, источником обогащения и новым даром, который стимулирует социальный рост». То же самое можно сказать и о Европе: мигранты являются благословением для европейских Церквей. В то же время выходцы из других стран могут поддерживать через встречи, отношения и дружбу «экуменический путь в различных европейских странах, где верующие принадлежат в основном к реформатским или православным общинам».

В конце речи Святейший Отец подчеркнул, что мигранты представляют собой важный ресурс для возрождения Церкви и её миссии в Европе; при этом молодые иностранцы, нередко потерянные в новых условиях и одинокие, должны почувствовать внимание со стороны Церкви и её пастырей, идущих с ними и посреди них.



Источник: Vatican News