Папа – конголезской молодёжи: будущее в ваших руках (+ ФОТО)

Утром 2 февраля Папа Франциск встретился с конголезской молодёжью и катехизаторами на спортивной арене «Стад де Мартир де ля Пентекот» в Киншасе. Передает русская служба Vatican News.

Выслушав свидетельства молодых католиков, Епископ Рима обратился к ним с наставлением, основанным на символическом значении ладони: в руки человека Творец вложил «дар жизни, будущее общества и этой великой страны». Все руки похожи, но каждая уникальна, и человек является неповторимым сокровищем. «Никто в истории не сможет заменить вас», – подчеркнул Папа, отметив, что перед каждым стоит «фундаментальный выбор»: Авель и Каин использовали свои руки по-разному; первый – открытыми ладонями – приносил Богу дары земли, второй же поднял руку на брата и убил его (см. Быт 4,8). По словам Папы, из рук молодёжи, мечтающей об ином будущем, рождается завтрашний день и «может прийти мир, которого так не хватает стране». Помощью в этом могут стать пять «ингредиентов для будущего», которые можно ассоциировать с пальцами на руке.

«Большому пальцу, самому близкому к сердцу, соответствует молитва, которая побуждает жизнь пульсировать». Именно живая молитва, «вода для души», является основным ингредиентом будущего, потому что мы не всесильны, отметил Папа и призвал молодёжь всегда обращаться к Иисусу как к самому близкому другу, отдавшему за нас Свою жизнь: Ему можно полностью доверить свои кресты, страхи и тревоги. Господь победил зло и сделал Крест мостом к воскресению, поэтому нужно каждый день воздевать к Нему руки, вверяя Ему себя и своих близких.

Указательным пальцем «мы указываем что-то другим», и вторым ингредиентом будущего являются «другие», то есть община, отметил Папа: «Друзья, не позволяйте одиночеству и закрытости разрушить вашу молодость». Цифровое общение не заменит реального, индивидуализм приводит к пустоте, уход в наркотики лишает всего, а «пристрастие к оккультизму и колдовству» запирает в тисках страха, мести и гнева. Нельзя «указывать на кого-то пальцем, кого-то исключать из-за иного происхождения», потому что регионализм и трайбализм – это отрицание общины. «Сначала веришь в предрассудки о других, затем оправдываешь ненависть, потом насилие – и в итоге оказываешься в центре войны». Епископ Рима призвал ребят общаться с людьми из других групп, слушать их истории, прикасаться к их страданиям. Божий путь, пройдённый святыми, ведёт к общине, в которой заботятся о других, об одиноких, страдающих, забытых, не поддаваясь логике насилия.

«Центральный палец, – отметил Папа, – возвышается над остальными, как бы напоминая о чём-то необходимом», о фундаментальном компоненте будущего: честности. Быть христианином – значит жить праведно, избегая коррупции, побеждая зло добром: нужно хранить чистоту сердца и рук, опасаясь увязнуть в болоте зла, куда неизбежно приводят «конверты» со взятками.

На безымянном пальце располагается обручальное кольцо, отметил Епископ Рима, «но, если подумать, этот палец ещё и самый слабый»: он напоминает, что «великие достижения жизни, и прежде всего любовь, проходят через слабости, лишения и трудности». Для создания будущего нужно уметь прощать и просить прощения, подчеркнул Папа.

Последний, самый малый палец, отметил Епископ Рима, – это мизинец. Именно наша смиренная малость привлекает Бога, и здесь ключевым словом является служение. «Тот, кто служит, становится малым», и это – принцип нашей жизни.

В конце наставления Святейший Отец призвал молодых католиков никогда не опускать рук:

«Когда вам становится грустно, возьмите Евангелие и посмотрите на Иисуса: Он подарит вам силу».