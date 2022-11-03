Папа – коммуникаторам: встречайтесь, слушайте, говорите (+ ФОТО)

В начале недели Папа Франциск встретился в Ватикане с членами Координационного комитета COPERCOM, который, при поддержке итальянского епископата, уже 25 лет объединяет различные национальные ассоциации, работающие в СМИ. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец призвал коммуникаторов задуматься об их специфической миссии в быстро изменяющемся мире, которая требует дальновидного планирования и более широкого видения. Главной институциональной задачей комитета является координация, то есть объединение различных реалий для достижения вполне конкретной цели. Необходимо всегда отвечать на вопрос, «для кого и для чего» предназначено их служение, и его должны отличать терпение, готовность к инновациям, единство цели, оценка собственной идентичности, поставленной на служение целому. «Таланты и умения должны приносить плоды на благо всех, служа Церкви в Италии».

Епископ Рима отметил, что нынешние времена – «это не просто эпоха перемен, а смена эпохи», поэтому нужно смело и креативно отвечать на новые вызовы и возможности: коммуникаторы призваны быть «экспертами перемен», внимательными и открытыми к новым поколениям. Однако перемены не означают слепого следования моде момента: они требуют изменения образа жизни и мышления, начиная с изумления «тем, что не меняется, но всегда остаётся новым»; изумление ведёт вперёд, заставляет меняться и помогает в пути.

Азбукой эффективного коммуникатора, по словам Папы, должны быть «встреча, слушание и слово». Встреча с другими открывает сердце и является предпосылкой для новых знаний и общения. Слышание другого человека развивает восприимчивость к иным реалиям, воспитывает искреннее уважение к собеседнику и является необходимым компонентом для подлинного диалога.

После внимания к другому «приходит слово», отмечает Папа и цитирует св. Иоанна: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Ин 1,3). «Встречайтесь, слушайте, а затем говорите», – призвал коммуникаторов Папа Франциск и попросил их всегда фокусироваться на нуждах конкретных людей.

Святейший Отец подчеркнул важность синодального процесса и призвал Координационный комитет внести особый вклад в этот путь Церкви в Италии:

«Будучи национальными ассоциациями, вы являетесь пространством, где концепции и теории ежедневно соизмеряются с усталостью и надеждами людей. Это братство жизни может открыть важное окно во времена великих конфликтов. Будьте свидетелями и ткачами единства в ваших ежедневных обязательствах».

В конце аудиенции Папа Франциск благословил гостей и вверил их небесному ходатайству покровителя журналистов и коммуникаторов св. Франциска Сальского и блаженного Карло Акутиса, «показывающего, насколько важно быть креативными и изобретательными в мире цифровых коммуникаций».