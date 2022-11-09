Папа – кларетинам: продвигайте «Божий стиль»

В понедельник 7 ноября Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами общины Института богословия монашеской жизни Claretianum по случаю 50-летия его основания, передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил кларетинов за их весомый вклад в укрепление монашеских общин всего мира через духовное сопровождение, доктринальное просвещение, юридические консультации, многочисленные инициативы и научные конференции. Институт Claretianum и другие ВУЗы конгрегации были основаны после Второго Ватиканского собора; в течение десятилетий они продолжают служить пониманию и развитию богословия богопосвящённой жизни. Епископ Рима выразил особую признательность кларетинам за продвижение Учительства Церкви, тесное сотрудничество с поместными Церквами и другими монашескими конгрегациями в кларетинском, миссионерском духе. «В Церкви и мире не может быть недостатка в жизни, посвящённой Богу», – подчеркнул Папа, отметив, что помощь кларетинов монашествующим – «это исповедание того, что Иисус есть Господь». Их богословские институты должны прежде всего быть «домами открытости, хвалы и благодарения, местом обмена харизмами, где растёт желание жить в духе евангельских Заповедей блаженства и эсхатологического дискурса». В этих учебных заведениях, по словам Епископа Рима, «должно проявляться единство, выбор в пользу бедных, солидарность, братство без границ и миссия в постоянном движении», что позволит ещё больше оценить дар богопосвящённой жизни в Церкви и в мире.

Святейший Отец констатировал, что сейчас монашество сталкивается со многими вызовами – отсутствием призваний, старением, — но нельзя поддаваться пессимизму и терять надежду: «Господь истории поддерживает нас и призывает к верности и плодотворности». Кларетины должны следовать за Иисусом в духе своих основателей, заботиться о жизни общины, строить мосты между культурами на путях братства и миссии, способствовать встрече между поколениями в богопосвящённой жизни, в Церкви и в обществе. Необходимо всегда искать новые, смелые миссионерские пути служения Господу и святому Народу Божьему, продвигая «Божий стиль» – близость, сострадание, сопровождение и нежность, ещё больше укореняясь в Господе. «Чтобы по-настоящему встретить Христа, – подчеркнул Папа, – необходимо прикоснуться к Его телу в израненном теле бедняка, подтверждая сакраментальное общение, полученное в Евхаристии»; множество основателей кларетинских университетов и монашествующих жили и живут именно так.

В конце аудиенции Святейший Отец вверил гостей материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, призвал помощь Святого Духа в их служении и преподал апостольское благословение.