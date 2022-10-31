Папа – «Католическому действию»: быть в мире, но не от мира (+ ФОТО)

В субботу 29 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане молодых приходских лидеров итальянского «Католического действия». Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к делегатам, Святейший Отец высоко оценил их заботу о приходах – церковной среде, где христиане учатся слушать Евангелие и узнавать Господа Иисуса, где они безвозмездно служат, совместно молятся, участвуют в различных начинаниях, «осознают себя частью святого Народа Божьего». Этому важному опыту способствует церковное движение «Католическое действие»: его члены уверены, что жизнь – это призвание следовать за Иисусом, а вера – дар, которым следует делиться с другими, не закрывая глаза на ситуации социальной несправедливости и человеческих страданий.

Епископ Рима с благодарностью отозвался о стремлении «Католического действия» внести вклад в рост Церкви в духе братства, но также предостерёг от искушения индивидуализма и «закрытости в частной сфере и малых группах», влияния культуры современного мира. Путь к братству сложен, он требует постоянства и не строится на одних лишь эмоциях и лозунгах: это работа, которую каждый делает над собой вместе с Господом, со Святым Духом, создающим гармонию между разными людьми. Братство в Церкви основано на Христе, на Его присутствии в нас и среди нас. Благодаря Ему мы принимаем, терпим и прощаем друг друга, подчеркнул Святейший Отец.

Христиане становятся «закваской» в обществе, если они «живут во Христе», в измерении братства между людьми, преображая окружающий мир изнутри. Однако их закваска должна быть настоящей закваской, соль – солью, а свет – светом. В противном случае наступит обмирщение, теряется новизна Христа и «нам нечего будет ни сказать, ни дать». Молодёжные лидеры «Католического действия» должны быть убедительными, их соль не должна терять своего вкуса (см. Мф 5,13), подчеркнул Папа, приводя в пример некоторых молодых итальянских святых: Франциска и Клару Ассизских, Доминика Савио, Марию Горетти, Пьера Джорджо Фрассати, Карло Акутиса. «Они учат нас, что значит быть закваской, быть в мире, но не от мира».

В конце обращения Епископ Рима напомнил, что октябрь – это месяц Святого Розария, и призвал гостей учиться у Девы Марии размышлять о тайнах Иисуса. Это поможет «проживать будни необыкновенным образом, то есть с новизной Святого Духа и Евангелия».