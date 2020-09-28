Папа – итальянским полицейским: спасибо за терпеливое служение

В полдень 28 сентября Папа Франциск встретился с руководством и сотрудниками Инспекции общественной безопасности при Ватикане. Аудиенция состоялась в Зале Павла VI и была приурочена к 75-летию основания инспекции.

Святейший Отец поблагодарил итальянских полицейских за то, что они исполняют свою миссию, уходящую корнями в Латеранские соглашения 1929 года, со всей компетентностью и воодушевлением. Подтвердив рождение Града Государства Ватикан, эти соглашения предусматривали для площади Святого Петра особый режим со свободным доступом для паломников и туристов под надзором итальянских властей, отметил Папа.

Совершив небольшой экскурс в историю появления и постепенного развития итальянской полиции при Ватикане, Епископ Рима выразил глубокую благодарность сотрудникам за их служение, отмеченное трудолюбием, профессионализмом и духом жертвенности. «Я восхищаюсь тем терпением, которое вы проявляете в общении с людьми из разных стран и культур, и в общении со священниками», – подчеркнул Папа, и выразил признательность инспекции за организацию сопровождения во время его визитов по Италии и Риму: «Это трудная задача, требующая осмотрительности и равновесия, чтобы маршруты Папы не потеряли свой специфический характер встречи с Народом Божьим. За всё это я ещё раз благодарен вам».

В завершение встречи Святейший Отец выразил пожелание, чтобы Инспекция общественного порядка при Ватикане продолжала работать в соответствии со своей светлой историей, умея черпать из неё новые и обильные плоды: «Я уверен, – сказал Папа, — что работа в этом месте является постоянным напоминанием вам о самых высоких ценностях: о тех человеческих и духовных ценностях, которые требуют постоянного принятия и подтверждения. Я надеюсь, что ваш труд, нередко сопряжённый с самопожертвованием и риском, оживляется глубокой христианской верой: это самое драгоценное духовное сокровище, которое ваши семьи доверили вам и которое вы призваны передать вашим детям», – заключил Святейший Отец.



София Халходжаева

Источник: Vatican News