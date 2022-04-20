Папа — итальянским подросткам-паломникам: не бойтесь броситься в воду на зов Иисуса

Более 60 тысяч юных паломников в возрасте от 12 до 17 лет съехались в Рим: это первое подобное мероприятие в Ватикане после пандемии коронавируса. Вечером Светлого понедельника 18 апреля Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра молитвенное бдение с итальянскими подростками, сообщает русская служба Vatican News.

Встреча Папы с итальянскими подростками проходила в форме диалога, во время которого несколько ребят поделились свидетельством: о своих переживаниях из-за утраты близких людей, о провиденциальных встречах с друзьями, которые помогли преодолеть апатию после пандемии, о том, как их жизнь изменилась, когда они начали искать решение своих проблем не внутри себя, а в Господе.

Обращаясь к ребятам, Папа сказал: «Вчера мы приняли свет воскресшего Иисуса, победившего тьму смерти. К сожалению, густые тучи по-прежнему омрачают нашу эпоху. Помимо пандемии, во многих регионах Земли несправедливость и насилие разрушают человека и планету». Во всех этих ситуациях подростки платят высокую цену: прежде всего попираются их мечты о будущем. «Многие братья и сестры все еще ожидают света Пасхи», – констатировал Святейший Отец.

В жизни есть немало моментов, когда жизнь подвергается тяжкому испытанию: в эти моменты мы как никогда чувствуем свою слабость, беззащитность и одиночество. В подобных ситуациях не нужно стыдиться слова «боюсь», отметил Папа и затем сослался на провозглашенное во время богослужения Евангелие от Иоанна (21,1-19). В прочитанном отрывке ночь – в которую ученики забросили сети, но ничего не поймали, – сменяется утром, когда им явился Иисус: они снова закинули сети и не могли их вытащить от множества рыбы. Тогда апостол Иоанн говорит: «Это Господь!», а Петр с готовностью бросается в море. Папа призвал ребят не бояться своих порывов щедрости, но смело доверять юношеской интуиции, доверяя во всём Господу.

Иисус продолжает призывать каждого из нас: «Иди за Мною», подчеркнул Папа и напомнил, что Дева Мария была примерно того же подросткового возраста, когда она бесстрашно и с упованием последовала необычайному призванию – стать матерью Иисуса.

В конце встречи Епископ Рима благословил итальянских подростков и сказал:

«Пусть воскресший Иисус будет крепостью вашей жизни: идите с миром и будьте счастливы, в мире и радости!»