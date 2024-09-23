Папа Франциск запускает экопроект Laudato sì (+ ФОТО)

19 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов Образовательного центра Laudato sì, сообщает русская служба Vatican News.

Центр был основан в 2023 году как орган научной, образовательной и социальной деятельности. Обладая независимостью в финансовом, техническом, административном и бухгалтерском управлении, Центр фокусирует свою деятельность на формировании личности в контексте устойчивой экономики, основываясь на принципах энциклики Laudato sì.

После учреждения Образовательного центра Папа Франциск инициировал создание экодеревни Laudato sì, чтобы воплотить намерение содействовать экологическим переменам. Местом для реализации этого проекта были выбраны сады в Кастель-Гандольфо.

На территории экодеревни Laudato sì предполагается развивать устойчивое и диверсифицированное сельское хозяйство с инвестициями в инфраструктуру, ирригационные системы и экологически устойчивые и безопасные для природы методы ведения сельского хозяйства.

Одной из важнейших частей проекта стало создание нового виноградника, который должен сочетать традиции и инновации и стать «визитной карточкой» экодеревни.

Обращаясь к членам Центра Laudato sì на частной аудиенции в Ватикане, Папа Франциск выразил удовлетворение в связи с тем, что в проекте уделяется большое внимание работникам, что способствует восстановлению позитивных и плодотворных взаимосвязей между человеком и творением через заботливое отношение к дарам Творца.

Епископ Рима выразил благодарность всем, кто содействует реализации этого важного проекта, выражая уверенность, что его плоды станут воплощением принципов целостной экологии, изложенных в энциклике Laudato sì и в апостольском увещевании Laudate Deum.