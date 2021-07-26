Папа Франциск: заботиться о стариках с любовью

Первый всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, учреждённый Папой Франциском, начался утром 25 июля в Ватикане со Святой Мессы, которую возглавил президент Папского совета по содействию новой евангелизации монсеньор Рино Физикелла. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В базилике Святого Петра ватиканский прелат зачитал проповедь, подготовленную Папой Франциском, прокомментировав евангельское чтение о чуде умножения хлебов и рыб (Ин 6,1-15). В центре размышления были три глагола, относящиеся к делам Иисуса: видеть, делиться и хранить. Господь Иисус замечает толпу, и в Его глазах видим взор Бога: «Внимательный взгляд, который наблюдает за нами, чувствует ожидания наших сердец, видит усталость, труды и надежду, которые нам сопутствуют. Его взгляд улавливает нужду каждого человека: в глазах Бога не существует анонимной толпы, а есть конкретный человек со своим голодом. Взгляд Иисуса – созерцательный, то есть он задерживается перед жизнью другого человека и вчитывается в неё».

Святейший Отец отмечает, что это также взгляд бабушек и дедушек на нашу жизнь, взгляд стариков, которые заботились о нас с самого детства. Но какими глазами мы смотрим на бабушек, дедушек и пожилых людей? Когда мы в последний раз составляли компанию пенсионеру или звонили ему, чтобы выразить нашу близость?

«Сегодня бабушки и дедушки, которые питали нашу жизнь, жаждут нашего внимания и доброты. Они хотят чувствовать себя рядом с нами. Будем же смотреть на них, как Иисус смотрит на нас».

Епископ Рима подчёркивает, что дедушки, бабушки и старики – это вовсе не остатки, не отбросы жизни:

«Это драгоценные кусочки хлеба, оставшиеся на столе нашей жизни: они всё ещё могут напитать нас ароматом, который мы потеряли, ‘ароматом памяти’. Давайте же не будем терять память, носителями которой являются пожилые люди, ибо мы – дети этой истории, и мы увянем без корней. Они заботились о нас на пути взросления, и теперь наша задача – позаботиться об их жизни, облегчить трудности, прислушаться к их потребностям, создать условия, чтобы им было легче выполнять повседневные дела и не чувствовать себя одинокими».

Папа Франциск призывает молодёжь вступить в «новый союз» со стариками, научиться замечать их, узнавать и слушать, щедро делиться с ними своим временем: «Все вместе – молодые и пожилые – мы насытимся за общим столом, благословенным Богом», – заверяет в конце проповеди Святейший Отец.