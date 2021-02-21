Папа Франциск высказался о юбилее первых явлений Христа Милосердного святой Фаустине Ковальской

После прочтения полуденной молитвы «Ангел Господень» в 1-е воскресенье Великого Поста 21 февраля Папа Франциск, в частности, сказал:

Я приветствую присутствующих здесь верных поляков. Сегодня я мысленно обращаюсь к санктуарию в Плоцке, где девяносто лет назад Господь Иисус явился святой Фаустине Ковальской, доверив ей особую весть о Божественном Милосердии. Через святого Иоанна Павла II это послание распространилось по всему миру, а оно есть не что иное, как Евангелие Иисуса Христа, Который умер и воскрес и изливает на нас милость Своего Отца. Так откроем же свое сердце, возглашая с верой: «Иисус, я уповаю на Тебя».