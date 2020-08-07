Папа Франциск выразил убеждение, что прочного мира во всём мире можно добиться лишь при условии всеобщего отказа от ядерного оружия

По случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы Папа Франциск направил специальное послание губернатору этого японского города Хидехико Юдзаки, заявляя, что только без ядерного оружия можно добиться мира во всём мире. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец обращается к тем, кто 6 августа в Хиросиме и по всей Японии увековечивает память десятков тысяч жертв катастрофы. В частности, Епископ Рима тепло приветствует «хибакуся» – тех, кто остался в живых после атомного взрыва.

«Мне выпала честь побывать в городах Хиросиме и Нагасаки, – пишет Предстоятель Вселенской Церкви. – Во время апостольского визита в ноябре прошлого года я посетил Мемориал мира в Хиросиме и Парк мира в Нагасаки». Именно в этих местах Папа Франциск молился о множестве уничтоженных человеческих жизней, становясь на защиту самых бедных и отверженных, которые всегда в числе первых жертв насилия и конфликтов. Для процветания мира на земле, подчёркивает Преемник Святого Петра, каждый должен сложить своё оружие, особенно самое мощное и разрушительное, такое как ядерное, способное парализовать и уничтожить города и целые страны.

В заключение своего послания Папа Франциск повторяет слова, произнесённые им в Мемориале мира в Хиросиме 24 ноября 2019 года: «Использование атомной энергии в военных целях безнравственно, равно как и обладание атомным оружием». Пусть пророческие голоса тех, кто выжил в Хиросиме и Нагасаки, будут и впредь служить предостережением нам и будущим поколениям, подводит итог Святейший Отец.