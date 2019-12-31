Папа Франциск выразил соболезнование в связи с кончиной кардинала Проспера Грека

Сообщается, что в возрасте 94 лет в Риме умер мальтийский кардинал Проспер Грек, выдающийся исследователь теологического наследия Отцов Церкви. Именно он перед началом конклава 2013 года выступил с духовным размышлением перед его участниками.

В специальной телеграмме Папа Франциск выразил свои искренние соболезнования Ордену августинцев, к которому принадлежал покойный, а также его родным. Он подчеркнул «личное свидетельство христианской жизни» Мальтийского Иерарха, его «образцовое служение формированию новых поколений священников», «длительное и компетентное служение в качестве преподавателя римских университетов» и «преданность Святому Престолу». «Я молюсь о том, чтобы Господь принял его душу в вечное Царство света и мира», – пишет Понтифик.

У себя на родине кардинал Грек пользовался большим авторитетом и широкой известностью. Он был членом ряда научных обществ Италии и других стран, автором многих книг и научных статей. С 1984 г. он был консультантом Конгрегации вероучения; в 1998 г. стал Апостольским визитатором итальянских семинарий; в 2003-04 годах был членом Экуменических комиссий по контактам с православием, которые заседали в Софии; в 2003 г. стал членом Папской теологической академии, а через год – Папской Библейской комиссии. 13 декабря 2011 г., на 37-летие провозглашения Мальты республикой, президент страны Джордж Абела вручил 85-летнему монаху-августинцу Просперу Греку высшую государственную награду страны – Национальный Орден Заслуг. В знак признания его заслуг перед Церковью Папа Бенедикт XVI на консистории 18 февраля 2012 г. возвел его в кардинальское достоинство, а месяцем ранее хиротонисал его в епископы. На епископской хиротонии Проспера Грека, ставшей событием общенационального масштаба, присутствовали президент и премьер-министр Мальты, лидеры парламентской оппозиции и практически все ведущие политики этого островного государства. Проспер Грек является вторым в истории мальтийским кардиналом после Фабрицио Тестоферата (1757 – 1843), а также первым кардиналом из Ордена августинцев за последние сто лет. Всего же Августинский орден дал Церкви 16 кардиналов.

После смерти Проспера Грека, Коллегия кардиналов включает 223 иерарха (69 из числа которых были номинированы Иоанном Павлом II, 70 – Бенедиктом XVI и 84 – Папой Франциском). Из них 124 имеют право голоса на возможном конклаве (16 из номинации Иоанна Павла II, 42 – Бенедикта XVI и 66 – Папы Франциска).

По материалам Vatican News