Папа Франциск встретился в Доме Святой Марфы с группой заключенных

Папа Франциск встретился с группой из двадцати заключенных римской тюрьмы Rebibbia, которая пробыла в Ватикан в сопровождении руководства, капеллана и некоторых сотрудников этого пенитенциарного учреждения. Зал печати Святого Престола сообщил, что после короткой аудиенции, имевшей место в понедельник 21 июня утром, заключенные смогли посетить Ватиканские музеи.

Святой Престол осуществляет пастырскую опеку над тюрьмой Rebibbia уже на протяжении многих лет. В 1983 г. это исправительное учреждение посетил святой Иоанн Павел II, а в 2011 г. – Папа Бенедикт XVI. В 2015 г. Папа Франциск отслужил в тюремной часовне Святую Мессу Вечери Господней. Он неоднократно встречался с заключенными Rebibbia, а заключенные, в свою очередь, периодически принимают участие в богослужениях и культурных инициативах, организованных в Ватикане, что является частью программы их исправления.

На аудиенции 21 июня заключенные преподнесли в подарок Святейшему Отцу хлеб, испеченный накануне ночью собственными руками, чтобы поблагодарить его за «дар надежды». «Этот хлеб много значит для нас, – пояснила директор тюрьмы. – В разгар локдауна мы открыли у себя курсы пекарей, и в настоящее время семеро наших бывших заключенных уже нашли работу по этой специальности. И хлеб, испеченный нами прошедшей ночью для Папы Франциска – это наше ‘спасибо’. Так же и декоративный кирпичик с крестом – это дань формальной вежливости, а знамение веры и надежды».

По материалам Vatican News