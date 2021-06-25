Папа Франциск встретился с участниками ассамблеи Объединения помощи Восточным Церквам

Утром 24 июня Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками ассамблеи Объединения помощи Восточным Церквам (ROACO) по случаю окончания 94-го пленарного заседания этой организации. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец отметил, что несмотря на пандемию в течение последнего года Объединение проводило чрезвычайные встречи как для решения ситуации в Эритрее, так и для отслеживания обстановки в Ливане после разрушительного взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Напомнив о своём недавнем Апостольском визите в Ирак, Епископ Рима поблагодарил членов организации и всех, кто поддерживает их проекты: мирян, семьи, приходы, волонтёров, призвав обратить особое внимание на помощь Церквам и населению Святой Земли, которая из-за пандемии лишилась паломников.

Предстоятель Вселенской Церкви отметил важность мирных решений для Израиля и Палестины, а также для Сирии, измученной десятилетним конфликтом, который вынудил миллионы людей стать внутренними и внешними переселенцами. Папа Франциск тепло приветствовал апостольских нунциев, служащих в Ливане, Ираке, Сирии, Эфиопии, Армении и Грузии, поблагодарив их за присущий им «драгоценный стиль», который помогает пастырям и верующим сосредоточиться на главном, то есть на провозглашении евангельского слова Спасения и на материнской заботе Церкви о самых малых и нуждающихся: «Иногда необходимо восстанавливать здания и соборы, в том числе разрушенные войнами, но в первую очередь нужно заботиться о ‘живых камнях’, израненных и разбросанных». Папа Франциск отметил, что он с тревогой следит за конфликтом в регионе Тыграй в Эфиопии: «Помимо религиозных и конфессиональных различий, мы понимаем, насколько важно послание (энциклики) Fratelli tutti, когда различия между этническими группами и вытекающая из них борьба за власть возводятся в систему». «В заключение моего апостольского путешествия в Армению в 2016 году, – напомнил Преемник Святого Петра, – мы вместе с Католикосом Гарегином II выпустили в небо голубей как знак и пожелание мира во всём кавказском регионе. К сожалению, за последние месяцы ситуация снова ухудшилась, и я признателен за ваше внимание к реалиям Грузии и Армении, направленное на то, чтобы католическая община и далее оставалась знамением и закваской евангельской жизни».

Завершая встречу, Папа Франциск благословил труды участников Объединения помощи Восточным Церквам и попросил молиться о нём самом.