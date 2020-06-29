Папа Франциск встретился с президентом немецкого епископата

В субботу 27 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане председателя Конференции епископов Германии епископа Лимбургского Георга Бётцинга. Иерарх проинформировал Святейшего Отца о положении поместной Церкви, и в частности о последствиях пандемии COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

После встречи с Папой немецкий епископ ответил на вопросы журналистов о темах беседы в Ватикане: среди прочего, разговор коснулся соборного пути Католической Церкви в Германии. Монсеньор Бётцинг подробно изложил Папе Римскому нынешнее положение дел по церковной реформе и сообщил о дальнейших проектах. «Папа Франциск, – отметил иерарх, – высоко оценил эти мероприятия, которые он тесно ассоциирует с разработанной им концепцией соборности. Я рассказал, что Церковь в Германии идёт в этом направлении и всегда осознаёт свою тесную связь с Вселенской Церковью», – заявил президент немецкого епископата и добавил: «Мы должны дать ответ на злободневные вызовы, стоящие перед Церковью, начиная от решения проблемы злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и заканчивая неутешительным числом людей, покидающих Церковь. В июне 2019 года Папа Франциск направил послание Божьему народу-паломнику Церкви в Германии, ободрив его и дав указания в этом отношении. Он будет и далее внимательно сопровождать нас».

В беседе с иерархом Предстоятель Вселенской Церкви напомнил, что на соборном пути и в своих действиях Церковь в Германии не должна упускать из виду бедных и стариков, беженцев и нуждающихся. «Папа Римский открыто попросил, чтобы последствия и опыт преодоления пандемии коронавируса были учтены в будущем», – сказал епископ и выразил надежду, что «обогатившись опытом соборного пути, мы сможем внести вклад во всемирный Синод епископов, который в октябре 2022 года займётся вопросом соборности».

Во время двухдневного визита в Рим епископ Бётцинг встретился также с высшим руководством Синода епископов, Конгрегации вероучения, Конгрегации по делам епископов, Папского Совета по содействию христианскому единству, а также с послом Федеративной Республики Германии при Святейшем Престоле.