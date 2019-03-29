Папа Франциск встретился с президентом Литовской Республики

28 марта Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Литовской Республики Далю Грибаускайте.

По сообщению Ватиканского зала печати, во время дружественной беседы были подтверждены добрые двусторонние отношения и позитивный вклад Католической Церкви в литовское общество. Был также упомянут недавний Апостольский визит Святейшего Отца в Литву по случаю столетия обретения независимости. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся общественно-политической ситуации в стране. После беседы с Папой Франциском президент Литовской Республики встретилась с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Источник: Vatican News