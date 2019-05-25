Папа Франциск встретился с представителями итало-албанской епархии византийского обряда

В субботу 25 мая Папа Франциск дал аудиенцию делегации из епархии византийского обряда Лунгро в Калабрии, которая в эти дни отмечает свой столетний юбилей. Большинство верных епархии Лунгро — это этнические албанцы, испокон веков проживающие на юге Италии.

«Сто лет назад, когда мир был растерзан Первой мировой войной, мой достойный предшественник прислушался к истории, к вашим законным требованиям, а также к вашему бесстрашному духовному странствию, отмеченному преданностью традиции, несмотря на все трудности и страдания», – сказал Святейший Отец. По словам Епископа Рима, Папе Бенедикту ХV не была безразлична судьба верующих Восточных Католических Церквей и он раздумывал над тем, что можно сделать, чтобы выйти навстречу их духовным нуждам. Именно по этой причине он издал декрет о каноническом учреждении епархии византийского обряда на землях Калабрии, что в южном регионе Италии. «Это важное празднование является поводом, чтобы поблагодарить Господа за всё то, что, в Своей благости и милосердии, Он сделал для вашей общины на протяжении последних столетий», – отметил Понтифик, призвав к тому, чтобы, вспоминая прошлое, пережить эти юбилейные торжества не в качестве самоцели, а, скорее, как новый благотворный импульс для дальнейшего углубления христианской жизни. «Вы призваны жить по-христиански, свидетельствуя, что любовь лучше ненависти, что дружба лучше вражды, что братство между всеми нами лучше конфликтов», — добавил Папа Франциск.

Далее он подчеркнул, что в ходе празднований следует вознести благодарение за всех тех, кто сегодня вкушает блаженство на небесах, ходатайствуя там за епархию Лунгро: молитвенно вспомнить всех тех, кто своим словом и примером жизни передал веру и восточную традицию своим потомкам, а именно, епископов, священников, монашествующих и благочестивых мирян. «Последуйте их примеру и передавайте новым поколениям то духовное наследие, которое вас идентифицирует», — призвал Папа, заверив присутствующих в своих молитвах, преподав всем верным епархии свое апостольское благословение и вверив их Материнскому Покрову Пресвятой Богородицы.

По материалам Vatican News