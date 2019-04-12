Папа Франциск встретился с политическими лидерами Южного Судана и призвал их к примирению

Вечером 11 апреля Папа Франциск встретился с политическими лидерами Южного Судана, прибывшими в Ватикан для участия в двухдневных духовных упражнениях. При этом Святейший Отец нарушил протокол: он встал перед гостями на колени и целовал им ноги, умоляя их сохранять мир в стране.

В своем обращенном к суданским политикам слове Понтифик выразил надежду, что пройденные ими реколлекции дадут им импульс для интенсификации процесса установления прочного мира в этом африканском государстве, как и помогут им глубже осознать свою личную ответственность за происходящее и характер вверенной им миссии. «Не забывайте, что нам, политическим и религиозным лидерам, Бог вверил задание быть предводителями своего народа. Бог многое нам дал, а потому много с нас потребует. Он потребует у нас отчета за наше служение, за то, как мы справлялись с руководством, за то, насколько были преданы делу мира и достижения общего блага», — сказал Папа. Он также упомянул о той отчаянной ситуации, в которой продолжают находиться миллионы граждан Южного Судана, «вопль коих, прежде всего самых бедных и нуждающихся, доходит до небес и способен тронуть сердце Господа», и заверил, что сам ни на минуту не забывает об этом в твердом уповании, что война наконец прекратится и причиненные ею раны будут залечены. «Я призываю вас взыскать то, что объединяет, начиная хотя бы с вашей общей принадлежности к тому же самому народу. И преодолеть то, что вас разделяет. О люди, истерзанные, измученные бывшими ранее войнами: помните, что, когда приходит война, мы теряем всё! Ныне ваш народ хочет лучшего будущего, которое могут гарантировать лишь национальное примирение и установление прочного мира», — подчеркнул Папа Франциск в заключение.

Духовные упражнения для политических и религиозных лидеров Южного Судана прошли в Ватикане 10 и 11 апреля. В них приняли участие члены Президиума Южного Судана и восемь членов Совета Церквей этой страны.

По материалам Vatican News