Папа Франциск встретился с монахами-цистерцианцами

Папа принял на аудиенции участников Генерального капитула Ордена цистерцианцев общего соблюдения правила, передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к монашествующим, Святейший Отец отметил в особенности слово «общий» из названия их ордена: хотя в истории монашества оно было призвано отличать эту ветвь от цистерцианцев «строгого соблюдения» монашеского правила, это слово обладает более широким смыслом, обозначая общность, общение, то есть фундаментальную составляющую Церкви. Таким образом, следовать общему правилу значит вместе следовать за Господом Иисусом, быть с Ним и смотреть на Него, как ребенок смотрит на отца. Этот не только индивидуальный, но и общинный взгляд, при этом каждый имеет свою уникальную, неповторимую историю, подобно каждому из двенадцати апостолов.

Когда мы следуем за Господом, продолжил Папа, мы должны постоянно обращаться от замкнутого к открытому «я», и сердце наше должно «исходить из себя и идти навстречу другому». Папа призвал цистерцианцев быть общиной-«экстравертом», радушной и миссионерской, и сравнил ее с симфонией, где общение в разнообразии является знамением времени.

Святейший Отец попросил монашествующих следовать своему обязательству возрастать в нестяжании – как духовном, так и материальном, но никогда не позволять «украсть у себя надежду», поскольку евангельская бедность всегда преисполнена надежды: «Блаженные нищие, ибо их есть Царство Небесное».