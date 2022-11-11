Папа Франциск встретился с королём Иордании Абдаллой II (+ ФОТО)

Утром 10 ноября, в четвёртый раз с начала понтификата, Папа Франциск встретился в Апостольском дворце с правителем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II ибн Хусейном, который прибыл в Ватикан в сопровождении супруги Рании. Сообщает русская служба Vatican News.

В ходе дружественной беседы было выражено удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Королевством Иордания, подчёркнута необходимость дальнейшего развития межрелигиозного и экуменического диалога, а также гарантий для постоянного и свободного осуществления миссии Католической Церкви в Иордании, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

Стороны отметили важность содействия стабильности и миру на Ближнем Востоке, уделив особое внимание палестинскому вопросу и проблеме беженцев. Епископ Рима и король Иордании заявили о необходимости сохранения и поддержки христианского присутствия в регионе и в связи с этим подтвердили злободневность сохранения статус-кво Святых мест Иерусалима – «месте встречи и символе мирного сосуществования, где взращивается взаимное уважение и диалог».

После беседы со Святейшим Отцом король Иордании встретился с госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями монсеньором Полом Ричардом Галлахером.