Папа Франциск встретился с группой немецких миссионеров

Утром 6 апреля Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане представителей Missionszentrale der Franziskaner (немецкого Центра францисканской миссии), прибывших в Рим по случаю 50-летия со дня основания общины. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Папа Франциск выразил горячую поддержку деятельности общины, состоящей из монашествующих и мирян: их усилия направлены на организацию помощи нуждающимся и отверженным во всём мире, привлекая для этой цели людей доброй воли. Таким образом вновь и вновь исполняется слово Иисуса, подчеркнул Папа: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25,40).

Немецкая католическая община возникла из скромной деятельности нескольких приходов Бад Годесберга и вдохновлялась примером святого Франциска Ассизского, отметил Епископ Рима. В дальнейшем миссионерский центр сумел создать целую сеть солидарности и братства во многих городах мира. Нынешние проблемы и вызовы побуждают нас быть более настойчивыми в наших усилиях ради лучшего будущего для всех, продолжил Папа, призвав представителей миссионерского Центра продолжать вносить ценный вклад в это благородное дело, прежде всего свидетельством жизни и веры. «Желаю вам к вашему юбилею радости и упования, присущих францисканцам. Пусть милосердный Бог благословит вас всех, вашу монашескую общину в Бонне, ваши семьи и да хранит вас в Своей любви!», — заключил Святейший Отец.