Папа Франциск встретился с епископами – друзьями Движения Фоколяров

В субботу 25 сентября Папа Франциск принял на аудиенции группу епископов, связанных с церковным движением Focolari, основанным Кьярой Любич.



Святейший Отец предложил своим гостям поразмышлять над определением, которое Второй Ватиканский Собор дал Церкви: «таинство, знамение и орудие глубокого единения с Богом и единства всего рода человеческого» (Lumen gentium, 1). В разгар разделения и вражды, порожденных Второй мировой войной, Дух Святой заронил семя братской любви в молодое сердце Кьяры, и таким образом возникло «ядро общины», в которой единство не отменяло различия, а лишь подчеркивало их своеобразие, творя из них гармонию. Римский Епископ указал на существование определенного «родства» между харизмой Кьяры и миссией епископа, призванного служить народу Божьему и блюсти его «в единстве веры, надежды и милосердия». Папа и епископы служат не внешнему единству или «единообразию», а «тайне общины, которой и является Церковь, – во Христе и в Святом Духе Церковь есть живое Тело, есть народ, странствующий по истории и устремленный за ее пределы».



«Мечта» Бога заключается в том, чтобы объединить и гармонизировать всё и вся во Христе. «Имея дело с тенями замкнувшегося в себе мира, в котором потерпели крушение многие мечты о единстве, в котором отсутствует какой-либо широкий способный объединять проект, в котором у глобализации нет общепризнанного маршрута, в котором бич пандемии производит еще большее неравенство, Святой Дух призывает нас иметь отвагу – parresìa, – чтобы быть одним целым (…), чтобы решиться на единство, сознавая притом, что единство – это дар», констатировал Папа, ссылаясь на свою энциклику Fratelli tutti, а далее призвал епископов воздать должное памяти «многочисленных свидетелей нашей эпохи, пастырей и мирян, которые обладали ‘отвагой единства’, порой уплачивая за нее очень высокую цену. Поскольку единство, которое подарил и дарит нам до сих пор Иисус Христос, не имеет ничего общего с единообразием, его невозможно достичь любой ценой. Оно подчинено фундаментальному критерию, подразумевающему уважение к всякому человеку, уважение к личности ближнего, прежде всего бедного, незначительного, пренебрегаемого».



В заключение Папа Франциск призвал иерархов всегда оставаться открытыми, неравнодушными и радостными, а также совершенствоваться в служении общине.

По материалам Vatican News