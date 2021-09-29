Папа Франциск возможно посетит Украину в 2022 году

Папа Римский Франциск намерен посетить Украину в 2022 году. Об этом сообщил Львовский архиепископ-митрополит Мечислав Мокшицкий в интервью польскому католическому агентству KAI.

«Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году», — заявил монс. Мокшицкий, добавив, что точной даты приезда главы Римско-Католической Церкви в страну пока нет.

По словам архиепископа, Католическая Церковь на Украине «переживает весну».

«Каждый год мы создаем один-два прихода. В этом году мы также освятили закрытый монастырь сестер-бенедиктинок. В прошлом году мы освятили четыре новые храма. В этом году перед Рождеством будет освящена церковь, построенная отцами-паллоттинами в Брюховичах. Сейчас мы строим две церкви и подаем заявку на еще один земельный участок на окраине Львова, чтобы в каждом районе была наша община», — рассказал иерарх.

Он также назвал создание Православной Церкви Украины «очень позитивным шагом», но при этом отметил, что у РКЦ «всегда были хорошие отношения» как с ней, так и с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, отмечает Интерфакс.