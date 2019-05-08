Папа Франциск в Северной Македонии: «Я вижу Церковь, которая дышит полнотой двух легких, византийским и латинским обрядами…»

Утром 7 мая Папа Франциск начал вторую часть своего Апостольского визита в балканские страны — в Северную Македонию.

В Международном аэропорту Скопье состоялась официальная приветственная церемония, после которой Епископ Рима встретился с президентом и премьер-министром страны, а затем в президентском дворце обратился с речью к представителям властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.



Святейший Отец тепло приветствовал руководство страны и представителей разных религий, в особенности католическую общину, «которая является активной и неотъемлемой частью общества и полноправным участником радостей, забот и повседневной жизни народа». Отметив, что Преемник Святого Петра впервые посещает Республику Северная Македония, Папа Франциск подчеркнул, что эта земля – мост между Востоком и Западом – вобрала в себя многочисленные культурные течения, вклад разных религий, однако её самое ценное наследие – в многонациональном и многоконфессиональном составе народа, плода богатой и сложной истории взаимоотношений, переплетённых на протяжении веков. Этот сплав культур, национальностей и религий породил мирное и прочное сосуществование, — прекрасную мозаику, в которой индивидуальность может выражать себя и развиваться, не отрицая, не подавляя и не дискриминируя других, становясь замечательным примером для стран мира.



Папа Франциск с благодарностью отозвался о великодушном приёме страной значительного числа мигрантов и беженцев с Ближнего Востока: это говорит о «душе народа», солидарного с теми, кто оказался в непростых условиях и терпит нужду. Святейший Отец подчеркнул выдающийся вклад Матери Терезы Калькуттской, уроженки этой земли, в дело служения самым бедным и отверженным: «Вы по праву можете гордиться этой великой женщиной».

В завершение своей речи Папа Франциск призвал балканскую страну и впредь быть «маяком мира, приёма и плодотворной интеграции между культурами, религиями и народами»: «Пусть Господь хранит и благословит Северную Македонию, укрепит её в гармонии и дарует ей процветание и радость!»

Затем Папа Франциск посетил Мемориал Святой Матери Терезы Калькуттской. У подножия памятника святой уроженке этой земли Епископ Рима возложил букет цветов, а затем направился в мемориальную часовню, где в присутствии глав религиозных общин страны в тишине помолился перед реликвиями святой, возложенными на алтарь.



Святейший Отец вознёс молитву, в которой благодарил Бога за жизнь, свидетельство и служение Матери Терезы самым нуждающимся. Епископ Рима просил Святую Монахиню о ходатайстве, дабы верующие стали внимательнее к нуждам обездоленных, конкретными делами помогая бедным, мигрантам и всем отверженным; чтобы всегда были верными свидетелями Евангелия милосердия в нашем мире, следуя за Добрым Пастырем, Который пришёл послужить и отдать жизнь за спасение многих. После молитвы в часовне Папа Франциск освятил краеугольный камень нового святилища Матери Терезы и встретился с сотней местных бедняков, о которых заботится монашеская община духовных дочерей Матери Терезы — Миссионерок милосердия.

В полдень Папа Франциск возглавил торжественную Святую Мессу в Скопье на площади Македонии, в которой приняли участие тысячи местных верующих и паломников.

Свою проповедь Епископ Рима начал с заключительной фразы евангельского отрывка дня, тем самым обратив особое внимание присутствовавших на слова Иисуса: «Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин 6,35).



Иисус произносит эти слова, обращаясь к множеству людей, видевших чудо умножения хлебов. В этом чуде проявилась «забота Бога по отношению к Своим детям, ставшим братьями в преломлении хлеба», отметил Папа: «Господь пришел, чтобы дать жизнь миру, и Он всегда делает это таким образом, чтобы бросить вызов узости наших расчётов, посредственности наших ожиданий и поверхностности наших умозаключений». Ставя под сомнение наши взгляды и убеждения, Он призывает перейти на новый уровень, который позволяет созидать реальность иным способом. В итоге все эти люди обнаруживают, что жажда хлеба имеет и другие названия: жажда Бога, жажда братства, жажда встречи и разделённой трапезы.

«Мы привыкли есть черствый хлеб дезинформации и оказались в плену дискредитации, ярлыков и бесчестия, — с горечью констатировал Святейший Отец. — Мы поверили, что конформизм утолит нашу жажду, и в итоге мы напоили себя равнодушием и бесчувственностью. Мы питались мечтами о великолепии и величии, а в итоге мы наелись рассеянности, замкнутости и одиночества; мы жадно накапливали связи и потеряли вкус к братству». Чтобы исцелиться от всего этого, настало время признаться Господу: мы нуждаемся в хлебе Твоего Слова и в хлебе братства, призвал Папа Франциск.



Чтобы принять этот Хлеб жизни, от нас требуется всего лишь отправиться в путь, навстречу Господу, дабы стать участниками Его жизни и миссии. «Придите», — говорит нам Господь, но это означает не только физическое перемещение от одного места к другому, а скорее нашу способность изменяться под воздействием Его Слова в наших решениях, чувствах, приоритетах, чтобы мы смогли смело повторять Его жесты и говорить на Его языке, говорить о нежности, общении, великодушной самоотдаче.

Жажда хлеба, жажда братства, жажда Бога. Всё это хорошо знала Мать Тереза, которая пожелала основать свою жизнь на двух столпах: Иисусе, воплощённом в Евхаристии, и Иисусе, воплощённом в бедных, напомнил Папа Франциск. Желая насытить свой голод и утолить жажду, Святая Монахиня «отправилась навстречу Господу и одновременно навстречу униженному, одинокому, нелюбимому и забытому брату: она пошла к брату и нашла лик Господа». Она знала, что «любовь к Богу и любовь к ближнему сливаются в единое целое: в самом малом творении мы встречаем Самого Иисуса, а в Иисусе встречаем Бога. Только эта любовь была способна утолить её жажду». Воскресший Господь продолжает и сегодня ходить среди нас, в самой гуще нашей повседневности, Он знает нашу жажду и повторяет: «Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда», подчеркнул Святейший Отец.



Завершая проповедь, Папа Франциск призвал верующих идти навстречу Господу и почувствовать изобилие Его любви: «Пусть Он утолит наш голод и жажду в Таинстве алтаря и в Таинстве брата».

Во второй половине дня Папа Франциск провел межрелигиозную и экуменическую встречу с молодежью.



Выслушав свидетельства юношей и девушек, Святейший Отец призвал македонскую молодежь не переставать мечтать и не поддаваться грусти, не следовать за «богиней-жалобщицей». Мечты необходимы в нашем «постаревшем» мире, полном разделений: «Сильные мира сего хотят нас разобщить. Будьте же осторожны!» — предостерег Папа. Многократно цитируя постсинодальное Апостольское увещевание молодежи Christus vivit, Понтифик подчеркнул, что верующие люди не должны быть «чудаками», но обязаны иметь мужество «быть иными, показывая другие мечтания, которых нет в этом мире». Мечтать нужно «вместе», а не «против» друг друга: к сожалению, именно это часто случается, особенно в современном мире, где есть много «контактов», но мало общения, подчеркнул, обращаясь к молодежи, Папа Франциск.

Последним пунктом программы Апостольского визита Папы Франциска в Северную Македонию стала его встреча в Кафедральном соборе Святейшего Сердца Иисуса в Скопье с католическим духовенством этой страны, на которую многие священники византийского обряда явились со своими семьями. Напомним, что католиков в Северной Македонии — всего 20 тысяч, что составляет около 1% населения страны, в то время как православных — 65%, а мусульман — более 30%. Греко-католические приходы (насчитывающие порядка 15 тысяч верных) сведены в Епархию Пресвятой Богородицы Струмица-Скопье. Католики византийского обряда в Северной Македонии — это по преимуществу этнические македонцы. 5 тысяч католиков латинского обряда принадлежащих к различным национальностям (хорваты, албанцы, поляки, венгры) объединены в римско-католическую Епархию (Диоцез) Скопье. Обе структуры возглавляет один и тот же епископ-биритуалист — Преосвященный Киро Стоянов, который является членом Международной Епископской Конференции Святых Кирилла и Мефодия, объединяющей католических иерархов Сербии, Черногории, Косово и Северной Македонии, в которой для обоих обрядов зачастую учреждаются общие организационные формы и комиссии.



«Я вижу Церковь, которая дышит полнотой двух лёгких, латинским и византийским обрядами, чтобы наполняться новым и обновляющим дыханием Святого Духа», — с благодарностью отметил Преемник Святого Петра. Выслушав несколько свидетельств, включая свидетельство многодетного греко-католического священника, Епископ Рима поделился мыслями о служении на ниве Господней в ситуации, когда священников мало: Мария, сестра Лазаря, помазала ноги Христа «фунтом нардового мира», и весь дом наполнился благоуханием (см. Ин 12,3). Нередко, отметил Папа, в пастырском служении преобладает скрупулёзное планирование, — это важно и необходимо, но оно не может быть прикрытием чрезмерной уверенности в себе. К сожалению, перед Церковью нередко стоит искушение тратить время на собрания, программы и дискуссии, а не посвящать его служению ближним и возвещению Благой Вести. По этому поводу Епископ Рима напомнил слова Матери Терезы Калькуттской: «Ненужные вещи — это лишь бремя». Святая Монахиня утешала людей своей добротой, дарила надежду и ободряла своей верой, которая помогала самым отверженным почувствовать, что Бог помнит о них.



Вникая в суть дела еще глубже, можно прийти к открытию того, кем мы являемся на самом деле: «Церковью нищих, которые нуждаются в Господнем милосердии». Папа Франциск призвал священников, монашествующих и их помощников из числа мирян честно взглянуть на свои возможности и довериться Господу. Мы не идеальны и не совершенны, но, уповая на Божью силу, призваны выходить к нашим современникам и нести им свидетельство Божьей нежности, доброты и долготерпения.

Обращаясь к женатым пресвитерам, Папа отметил, что семья может стать «иконой Святого Семейства», домашней Церковью, — местом, где празднуют Евхаристию, где за тем же столом восседает Христос. Святейший Отец поблагодарил верующих за то, что они являют обществу «семейный лик Бога-с-нами» и вознёс молитву Святому Духу, дабы Он постоянно обновлял христиан в их призвании насыщать мир Его животворящим присутствием. В завершение встречи с духовенством Северной Македонии Папа Франциск освятил краеугольный камень нового храма Святого Апостола Павла, после чего сразу же отправился в аэропорт и вылетел в Рим.



По материалам Vatican News