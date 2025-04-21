Папа Франциск умер в пасхальный понедельник в возрасте 88 лет

Папа Римский Франциск скончался в Светлый понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

В 9:45 утра кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Апостольской палаты, объявил о кончине Папы Франциска из Дома Святой Марфы следующими словами:

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в Дом Небесного Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример как истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу Папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога».