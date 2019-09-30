Папа Франциск учредил Воскресенье Слова Божьего

Апостольским посланием Aperuit illis в форме motu proprio Папа Франциск постановил, дабы «третье воскресенье Рядового времени было посвящено прославлению Слова Божьего, размышлению над ним и его распространению». Документ был обнародован 30 сентября в день литургической памяти святого Иеронима. В этот день в текущем году отмечается 1600-летняя годовщина смерти прославленного переводчика Библии на латынь, который утверждал: «Не знать Писания – значит не знать Христа». Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Святейший Отец поясняет, что это решение стало ответом на многочисленные просьбы верных. Послание начинается с отрывка из Евангелия от Луки (Лк 24,45), в котором Воскресший Иисус является ученикам, собравшимся вместе, преломляет с ними хлеб и открывает их разум к пониманию Писаний. «Этим испуганным и разочарованным людям Он открывает смысл Пасхальной Тайны: согласно вечному плану Отца, Иисус должен был пострадать и воскреснуть из мёртвых, чтобы предложить обращение и прощение грехов; Он обещает Святого Духа, Который даст им силу быть свидетелями этой Тайны Спасения». Папа Франциск напоминает, что мощным импульсом к новому открытию Слова Божьего стали Догматическая Конституция Второго Ватиканского Собора Dei Verbum, решение его предшественника Папы Бенедикта XVI созвать в 2008 году Синод на тему «Слово Божие в жизни и в миссии Церкви», а также его Апостольское увещание Verbum Domini, «содержащее важное учение для наших общин».

Святейший Отец подчеркивает, что выбор времени проведения Воскресенья Слова Божьего не случаен: этот период Литургического года призывает укреплять связи с иудеями и молиться о единстве христиан. «Библия, пишет далее Папа, не может быть достоянием лишь немногих (…). Это книга Народа Божия, который, слушая ее, переходит от рассеяния и разделения к единству. Слово Божье объединяет верующих и делает их одним народом».



Вспоминая эпизод с учениками Эммауса, Папа Франциск также напоминает о том, «сколь неразрывна связь между Священным Писанием и Евхаристией». Далее он цитирует соборную Конституцию о Слове Божьем Dei Verbum, которая иллюстрирует «спасительную цель, духовное измерение и принцип воплощения для Священного Писания». «Библия – это не собрание книг по истории и не хроника, она всецело направлена на спасение человека. Неоспоримые исторические корни книг, содержащихся в священном тексте, не должны заставить нас забыть об этой главной цели: о нашем спасении. Всё направлено на достижение этой цели, заложенной в самой природе Библии, которая составлена как История Спасения, в которой Бог говорит и действует, чтобы встретиться со всеми людьми и спасти их от зла и смерти».

Говоря о воплощении Слова Божьего, которое «придаёт форму и значение связи между Словом Божьим и человеческим языком, с его историческими и культурными условиями», Папа отмечает, что «нередко возникает соблазн отделить Священное Писание и Традицию друг от друга, не понимая, что вместе они являются единственным источником Откровения (…) Библейская вера (…) основана на живом Слове, а не на книге. Когда Священное Писание читается в том же Духе, в Котором оно было написано, оно всегда остаётся новым». Епископ Рима наставляет всегда слушать Слово Божие как в первый раз, поскольку оно каждый раз призывает по-новому к милосердной любви Отца, Который просит Своих детей жить в любви. Послание завершается обращением к Пресвятой Деве Марии, дабы Она сопровождала нас «на пути принятия Слова Божия», помогая нам достичь блаженства тех, кто слушают его и бережно сохраняют.