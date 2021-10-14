Папа Франциск: труд наделяет человека достоинством

Святейший Отец обратился с видеопосланием к участникам коллоквиума Фонда IDEA (Института развития бизнеса в Аргентине), который проходит с 13 по 15 октября в Буэнос-Айресе.

Святейший Отец выражает надежду, что коллоквиум станет реальной площадкой для диалога, способной объединить инновационный вклад предпринимателей и рабочих, ведущих борьбу за своё достоинство и благополучие своих семей. Папа отметил важность создания рабочих мест, поскольку именно труд наделяет человека достоинством: «У кого нет работы, тот чувствует, что ему чего-то не хватает, и это именно то достоинство, которое даёт труд».

Работа выражает и питает достоинство человека, позволяя ему развивать способности, данные Богом, подчёркивает Епископ Рима; она помогает строить отношения взаимопомощи, дает чувство сопричастности к заботе Бога об этом мире и его развитии, позволяет человеку чувствовать себя полезным обществу и солидарным со своими близкими. Несмотря на тяжесть и трудности, именно работа является путём к зрелости и самореализации личности.

Святейший Отец отметил, что субсидии могут быть лишь временной помощью: невозможно жить исключительно за счёт субсидий, поэтому участники встречи ставят перед собой поистине великую цель – предложить диверсифицированные источники работы, которые позволят каждому строить будущее благодаря индивидуальным усилиям и изобретательности, подчёркивает Папа: это открывает возможности для разных людей «найти наиболее подходящий контекст для развития своих даров, поскольку не все обладают одинаковыми способностями и предрасположенностями».

Папа Франциск благодарит организаторов коллоквиума в Буэнос-Айресе, отмечая благородство поставленных целей. «Да благословит вас Бог, и, пожалуйста, не забывайте молиться обо мне», – сказал Святейший Отец, завершая видеопослание.

С 1974 года Фонд IDEA (Институт развития бизнеса в Аргентине) проводит ежегодный трехдневный коллоквиум с участием национальных и международных лидеров бизнеса, государственных чиновников, учёных, руководителей НПО и профсоюзных руководителей, с целью обсудить новые идеи и вдохновить лидеров к эффективным действиям по преобразованию страны. Среди обсуждаемых на встрече проблем – занятость в частном секторе в интересах лучшей социальной интеграции, роста и развития Аргентины.

Источник: Vatican News