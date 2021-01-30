Папа Франциск – судьям Римской Роты: всегда защищайте благо семьи

29 января, по случаю открытия нового судебного года, Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана судей и адвокатов Апостольского трибунала Римской Роты. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Своё обращение Святейший Отец посвятил теме, которая в последнее время затрагивает большую часть решений ватиканского суда: с одной стороны, это недостаток веры, которая должна освещать супружеский союз, о чём неоднократно говорил Бенедикт XVI; с другой стороны, фундаментальные аспекты этого союза, которые, помимо союза между мужчиной и женщиной, включают рождение и воспитание детей.

Святейший Отец отметил, что юриспруденция Римской Роты, в гармонии с Папским учительством, очертила иерархию благ в браке, согласно которой благо семьи выходит далеко за рамки вопроса действительности или недействительности брака. Образ семьи с детьми запечатлён в Божьем замысле, и поэтому всегда нужно принимать во внимание благо детей и заботу о них. Епископ Рима подчеркнул, что Церковь – это Матерь, и её служители призваны в любых трудных ситуациях заботиться о благополучии детей: когда их семья разрушается, родители разводятся и заключают новые гражданские браки, именно дети страдают больше всего. Церковные судьи призваны исполнять свою миссию с особой пастырской чуткостью, потому что нередко признание брака недействительным воспринимается лишь как правовой акт. Однако подобные решения неотделимы от памяти, от радостных и тяжёлых моментов не только в жизни супругов, но и их детей.

Материнская забота Церкви перед лицом множества страданий в расколотых семьях, отметил Папа, нашла отражение в ассамблеях Синода епископов 2014 и 2015 годов, а также в Апостольском увещании Amoris laetitia, которому – с 19 марта этого года – будет посвящён специальный Год Семьи. Папа напомнил, что Апостольский трибунал Римской Роты, а также другие церковные суды должны быть «более доступными, гибкими и по возможности полностью бесплатными».

Епископ Рима призвал ватиканских судей быть людьми молитвы, которые заботливо служат страдающим. Особое внимание распавшимся семьям должны уделять епископы, которых Господь установил пастырями и судьями в поместных Церквах. Эти семьи нуждаются в постоянном церковном и пастырском сопровождении, и перед лицом человеческих трагедий необходимы креативность милосердной любви и евангельская чуткость, подчеркнул Святейший Отец.