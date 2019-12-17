Папа Франциск: старость – это время благодати

В полдень 16 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Итальянской ассоциации пожилых работников по случаю 70-летия основания этой организации. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что на социальном уровне старики должны рассматриваться не как бремя, а как драгоценный ресурс. Об этом свидетельствует их безвозмездный вклад в волонтёрство, которое приносит пользу как адресатам помощи, так и самим волонтёрам. Участие в добровольческой деятельности способствует так называемому активному старению, помогая улучшить качество жизни в стране. Святейший Отец призвал к созданию в Италии специальных сетей солидарности, в которых пожилые люди будут играть ведущую роль. Очень важно, чтобы стариков считали носителями не только потребностей, но и новых возможностей или «мечтаний, пронизанных памятью» и поэтому крайне важных для новых поколений.

Кроме аспекта безвозмездности, Папа Франциск отметил ещё одну грань пожилого возраста – замечательное умение вести диалог: «Будущее народа обязательно предполагает диалог и встречу между стариками и молодёжью для строительства более справедливого, гармоничного, благоприятного для жизни, более христианского общества. <…> Старость – это время благодати, когда Господь снова призывает хранить и передавать нашу веру. Он призывает нас молиться и особенно ходатайствовать. Он просит нас быть ближе к нуждающимся. Старики, бабушки и дедушки, обладают уникальной способностью решать самые проблемные ситуации. Когда они молятся о таких ситуациях, их молитва очень сильна. На бабушек и дедушек, которым повезло увидеть детей своих детей, возложена великая задача: передавать личный жизненный опыт, историю своей семьи, общины и всего народа».

Папа Франциск в очередной раз предостерёг от пагубной «культуры отбросов», которая направлена как против старших, так и против молодых поколений: «Мы призваны с усердием строить иное общество, более гостеприимное, человечное и инклюзивное, которое не отбраковывает слабых телом и разумом, – общество, которое измеряет свои шаги именно по таким людям». Завершая свое обращение к делегатам Итальянской ассоциации пожилых работников, Святейший Отец ещё раз поблагодарил их за свидетельство, благословил их и попросил молиться о нём самом.