Папа Франциск снял запрет в служении со священника-сандиниста

Папа Римский Франциск восстановил в служении никарагуанского священника Эрнесто Карденаля, который был запрещен 35 лет назад за то, что отказался оставить пост министра в тогдашнем правительстве страны. Сейчас Карденалю, который известен не только как священник и политик, но и как крупный поэт, 94 года, и, как сообщают информированные источники, он находится на смертном одре. Об этом пишет Благовест-инфо со ссылкой на La Croix.

Когда в 1979 году в Никарагуа свергли диктатора Сомосу и к власти пришло левое правительство сандинистов, о. Эрнесто Карденаль занял в нем пост министра культуры. Его брат Фернандо, член Ордена иезуитов, стал министром образования. В 1983 году, во время визита в Никарагуа, Папа Иоанн Павел II публично погрозил пальцем о. Эрнесто, который встал перед ним на колени в аэропорту. «Ты должен прояснить свое отношение к Церкви», — строго сказал Папа-поляк. Через год после этого визита, в 1984 г., Папа Войтыла запретил Эрнесто Карденалю совершать Мессу и преподавать Таинства. Санкция была основана на каноне, гласящем: «клирикам запрещено занимать публичные должности, которые подразумевают участие в осуществлении гражданской власти» (канон 285, параграф 3). Эрнесто Карденаль занимал пост в правительстве Никарагуа до 1987 года, когда его министерство было упразднено по экономическим причинам.



Как пишет испанская газета «El País», недавно нунций в Никарагуа архиепископ Вальдемар Соммертаг посетил Карденаля в больнице и сообщил ему о решении Папы снять с него канонические санкции. Умирающий священник принял это известие «в сознании, успокоенный и с улыбкой». По неподтвержденным сведениям, ватиканский дипломат также предложил о. Карденалю отслужить вместе с ним Мессу.

Эрнесто Карденаль – один из крупнейших поэтов Никарагуа. Его стихи были переведены на двадцать языков. Он также является кавалером высшей награды Франции – ордена Почетного легиона, лауреатом престижной уругвайской премии имени Марио Бенедетти, Ибероамериканской поэтической премии имени Пабло Неруды и Ибероамериканской премии королевы Софии.