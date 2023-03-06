Папа Франциск скорбит по поводу трагедии, произошедшей в водах Кутро, недалеко от Кротоне на юге Италии

После молитвы Angelus 5 марта Святейший Отец помолился о жертвах кораблекрушения, произошедшего 26 февраля, о семьях погибших и о выживших. Передает русская служба Vatican News.

Хотя судно с мигрантами потерпела крушение у берегов Италии неделю назад, море все еще выбрасывает на берег новые тела. До 200 человек, включая детей, пытались добраться на нем до Европы. Известно, что судно отплыло из Турции и на его борту находились беженцы из Ирана, Пакистана и Афганистана. На данный момент подтверждена гибель 71 человека. Местные жители присоединились к спасательной операции и открыли свои дома для выживших.

«Я выражаю свою признательность и благодарность местным жителям и учреждениям за их солидарность и радушный прием этих наших братьев и сестер. Я вновь обращаюсь с призывом, чтобы подобные трагедии никогда не повторились, — сказал Святейший Отец. — Торговцы людьми должны быть остановлены. Они не могут продолжать распоряжаться жизнями стольких невинных людей! Пусть путешествия надежды никогда больше не превратятся в путешествия смерти! Пусть чистые воды Средиземного моря никогда больше не обагрятся кровью жертв подобных трагедий! Пусть Господь даст нам сил понять и плакать».