Папа Франциск, продолжая комментировать Книгу Деяний, говорил о сущности диаконского служения и о примере мучеников

На традиционной общей аудиенции, прошедшей в среду 25 сентября на площади Святого Петра, Папа Франциск, продолжая цикл катехез, посвященных Книге Деяний Апостолов, сосредоточил свое внимание на эпизоде поставления первых семи диаконов и мученичестве святого Стефана.

Святейший Отец напомнил, что к первой христианской общине принадлежали не только палестинские евреи, но и лица эллинистической культуры, которые жаловались на пренебрежительное отношение к их вдовам. «Апостолы инициировали процесс распознавания, который заключался в тщательном анализировании трудностей и совместном поиске решений. Они нашли выход в разделении обязанностей ради гармоничного развития всего тела Церкви, что исключало бы пренебрежение правами самых слабых членов сообщества», — отметил Понтифик, добавив, что апостолы всё более и более убеждались, что их основное призвание – это молитва и распространение Божьего слова, а потому решили проблему, призвав к жизни группу из «семи мужей хорошей репутации, исполненных Духа и мудрости», на которых и было возложено «служение при столах». «Диаконы – как они были названы, – были установлены именно для служения. Диакон в Церкви – это не священник второго сорта. Он – не для алтаря, а для служения. Это куратор церковного служения. Если диакону чрезмерно нравится бывать у алтаря, он ошибается. Это не его путь. Установили диаконское служение апостолы. Связанное с диаконатом взаимодействие между служением Слова и служением любви является закваской, полезной для полноценного функционирования тела Церкви», — подчеркнул Папа.

Далее он указал, что в коллегии семи первых диаконов особенно выделялись Стефан и Филипп. Первый из них бесстрашно возвещал Евангелие, что вызвало сопротивление фарисеев, которые, стремясь его дискредитировать, прибегли к клевете и лжесвидетельствам. «Это ‘дьявольская опухоль’, которая, будучи рождена из желания уничтожить репутацию человека, затрагивает также всё церковное тело и наносит тяжкий вред, если по причине ничтожных интересов или желания скрыть собственные злоупотребления люди объединяются, чтобы кого-то опорочить», — сказал Святейший Отец. По его словам, Стефан, защищая себя, сформулировал новый взгляд на священную историю, средоточие которой находится в личности Иисуса Христа. Неустрашимый диакон смело обличал лицемерие, с которым фарисеи относились к пророкам и Самому Христу. «Он не использовал недомолвок, говорил четко, говорил правду», — подчеркнул Понтифик. Всё это вызвало бурную реакцию фарисеев. Они осудили Стефана на смерть, перед лицом которой он продемонстрировал настоящую «выправку» Христова ученика. Он не пытался бежать, не обращался к влиятельным людям, которые могли его спасти, он предал свою жизнь в руки Господа, завершив свой земной путь как это пристало сыну Божию, прощая своих врагов: «Господи, не вмени им греха сего» (Деян 7,60). «Эти слова святого Стефана дают нам понять, что наша идентичность детей Божиих не определяется умением красиво говорить. Лишь предание собственной жизни в руки Отца и прощение тех, кто нас обижает, позволяют засвидетельствовать качество нашей веры», — подвел итог Папа.

«И сегодня в Церкви имеется множество мучеников: их даже больше, чем в древние времена, мученики ныне везде. Церковь орошена их кровью, коя является тем семенем, от которого рождаются новые христиане, что и гарантирует приумножение и плодовитость Божьего народа. Мученики – это не ‘лица c иконок’, это обычные люди из плоти и крови, которые – как об этом говорит Книга Откровения, – ‘омыли одежды свои и убелили их Кровью Агнца’. Это они Это они – настоящие победители», – подчеркнул Папа Франциск и, завершая свою катехезу, призвал верующих, вдохновляясь примером мучеников, молить Господа научить нас полноте христианской жизни и умению давать свидетельство своей повседневной верностью Евангелию и уподоблением Христу.

В заключение общей аудиенции Святейший Отец призвал верных усвоить пример милосердной любви, поданный св. Винсентом де Полем, которого Римско-Католическая Церковь будет литургически поминать в пятницу 27 сентября, чтобы, вдохновляясь этим примером, служить самым нуждающимся, проявлять гостеприимство и уважение к дару жизни во всех ее проявлениях. Напомним, что святой Викентий (Венсан) де Поль, родом из французской Гаскони, чьи годы жизни и служения приходятся на перелом XVI-XVII веков, уже будучи священником в 1617 г. принял решение всецело посвятить себя служению беднякам, нищим, больным и заключенным. Он стал основателем двух монашеских конгрегаций – Дочерей Милосердия (шариток) и Отцов Миссионеров (лазаристов). Представители и представительницы их обеих несут свое служение, в том числе, и в нашей Преображенской епархии.

По материалам Vatican News