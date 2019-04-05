Папа Франциск призвал журналистов давать новости, несущие надежду

4 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции делегацию католических и евангелических журналистов из Федеративной Республики Германии, — сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей речи Святейший Отец отметил, что эта встреча в Ватикане «является выражением живого диалога между Церквами и немецким общественным радио и телевидением», а также выразил пожелание, чтобы в работе журналистов были одни лишь «факты, а не фейковые новости; объективность, а не слухи; точность, а не приблизительные заголовки». Папа Франциск выразил обеспокоенность по поводу некоторых позиций, оспаривающих право на жизнь, пропагандирующих эвтаназию, отрицающих социальное равенство и попирающих человеческое достоинство. «В этом контексте, — подчеркнул Епископ Рима, — общественные средства массовой информации обязаны занять твёрдую позицию во имя драгоценного блага человеческой свободы», при поддержке Церквей.

«Я благодарю всех вас за вашу работу. Как журналисты, вы ставите людей в центр внимания, стараясь, чтобы их жизнь была и оставалась достойной быть прожитой. Надеюсь, что в вашем служении никогда не будет недостатка в хороших вещах, в многочисленных добрых новостях, дающих надежду, о которых стоит рассказывать», — сказал Святейший Отец в заключение.