Папа Франциск призвал защищать достоинство несовершеннолетних

В Ватикане проходит двухдневный Международный конгресс «Достоинство ребенка в цифровом мире», организованный Папской Академией общественных наук, исследовательским сообществом «Альянс по защите достоинства ребенка» и религиозным объединением «Межконфессиональный альянс за безопасность общин». 14 ноября Папа Франциск принял участников конгресса на частной аудиенции и обратился к ним с продолжительной речью. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«В последние десятилетия, — сказал Папа, — Католическая Церковь, вследствие трагического опыта, пережитого в ее лоне, ясно осознала всю тяжесть сексуальных злоупотреблений в отношении малолетних, а также их последствий». Поэтому Церковь чувствует своим долгом противостоять этим преступлениям и принимать дальновидные решения. Папа упомянул о стремительном развитии информационных технологий и коммуникации: несомненно, это развитие предоставляет детям новые возможности для образования и личного становления, и поэтому необходимо обеспечить безопасность в их использовании, чтобы несовершеннолетние не становились жертвами преступлений или воздействия, наносящего ущерб их телесной и духовной неприкосновенности.

Использование цифровых технологий для организации сексуальных злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и для дистанционного участия в них, даже за пределами национальных границ, также стремительно растет. Особенно это относится к порнографии в интернете, которая не только уже сама по себе тяжко нарушает неприкосновенность человеческой личности, но и связана с торговлей людьми. Порнография становится широко доступной для малолетних, особенно через мобильные устройства. Большинство исследователей единодушны в том, что это ведет к нарушениям психики и поведения, порождая феномен зависимости, склонность к насилию, нарушения эмоциональной и сексуальной сферы. Феномену порнографии противостоять очень тяжело, констатировал Папа и обратился к ученым с призывом изучить природу и масштабы этого феномена и создать базу для защиты достоинства детей в цифровом пространстве. Эта задача относится и к работникам масс-медиа. Святейший Отец отметил, что до сих пор люди недостаточно осознают – или не хотят осознать — серьезность этой задачи и то, к каким последствиям в будущем может привести бесконтрольное развитие технологий. В основе проблемы лежит напряженность между идеей цифрового мира как пространства неограниченной свободы выражения и коммуникации и идеей ответственного использования технологий, которое подразумевает наличие некоторых ограничений.

Концепция защиты полной свободы выражения связана с идеей защиты конфиденциальных данных, во имя которой создаются все более изощренные способы шифрования посланий, что затрудняет какой-либо контроль. Таким образом, подчеркнул Папа, следует найти равновесие между законным осуществлением свободы выражения и общественной задачей обеспечения безопасности цифровых средств, чтобы противостоять преступной деятельности в ущерб малолетним.

Развитие интернета привело к тому, что компании, предоставляющие интернет-услуги, не считаются ответственными за его использование ни с точки зрения закона, ни с точки зрения нравственности. Однако, учитывая огромный потенциал цифровых средств и негативное воздействие при злоупотреблении ими, необходимо настаивать на разработке правовых инструментов, которые позволят найти равновесие между правом на конфиденциальность и благом общества. Крупные компании, благодаря которым развиваются новые технологии, не могут считаться полностью освобожденными от ответственности за использование средств, предоставляемых ими клиентам, отметил Папа и далее привел несколько позитивных примеров из мира цифровой индустрии, таких как Safety by Design, инициативу австралийского правительства, или действующий в некоторых странах закон, согласно которому операторы мобильной связи обязаны проверять возраст своих клиентов, так чтобы малолетние не могли получить доступа к порносайтам. Сегодня средний возраст первого посещения порнографических сайтов – 11 лет, и он постоянно снижается. Это вопиющий факт, подчеркнул Папа. Хотя основную ответственность за воспитание детей несут родители, нужно признать, что сегодня их задача становится всё сложнее из-за невозможности полного контроля за использованием детьми электронных устройств. Поэтому идентификацию возраста пользователя не следует считать нарушением права на конфиденциальность, но это важный способ защиты малолетних.

Сегодня большое развитие получило применение искусственного интеллекта, сказал далее Папа и призвал компьютерных инженеров, работающих в этой сфере, создать новые алгоритмы для автоматического удаления из сети изображений, нарушающих закон и наносящих ущерб пользователю, продвигая тем самым новую область этики: «алгорэтику».

В заключение своей речи Святейший Отец отметил, что развитию безопасности цифровых технологий для детей особенно должны содействовать религии, поскольку достоинство человека для них основано на величии и святости Бога, Творца и Спасителя. Папа пригласил всех участников симпозиума взглянуть «в глаза своих детей», которые имеют право на благополучие, а «на нас лежит долг сделать всё возможное, чтобы оно наступило», подчеркнул Папа Франциск.