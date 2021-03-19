Папа Франциск призвал священников подражать отцовству святого Иосифа

В полдень 18 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции общину Папской бельгийской коллегии: молодые пресвитеры прибыли в Ватикан по случаю 175-й годовщины этого учреждения, среди студентов которого в свое время был святой Иоанн Павел II. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Папа напомнил, что небесным покровителем их Коллегии является святой Иосиф Обручник, который служит прекрасным примером «отеческого искусства» в реализации призвания священника. Прежде всего, Опекун Спасителя – это «отец принимающий»: ради любви к Супруге и Младенцу он отказывается от собственных планов, от своего видения семейной жизни, не стал искать объяснений непостижимой реальности, с которой он столкнулся. Он принимает Марию и Её Младенца с верой, постепенно приобретая навыки учителя духовной жизни и распознавания, которое крайне необходимо в пастырском служении. Так, прибывая в новый приход, отметил Первоиерарх Вселенской Церкви, священник должен полностью принять, возлюбить и узнать свою общину, принимая во внимание её историю и особенности, и только потом осуществлять свои пастырские намерения и программы. Иными словами, приоритет всегда остается на стороне приходских реалий.

Святой Иосиф, подчеркнул Епископ Рима, – это «отец-хранитель: опека была неотъемлемой частью его призвания и миссии». Он исполнял порученное задание «с внутренней свободой доброго и верного слуги, желающего лишь добра для вверенных ему людей». Заботиться, отметил Папа, означает нежно любить свою паству, делать всё для её счастья и блага тактично и с неустанной щедростью, и в то же время молясь и бодрствуя. Таков подход пастыря, который никогда не бросает свою паству: «Он возглавляет её, прокладывая путь; он посреди неё, чтобы ободрять; он позади, чтобы собирать отставших». Священник должен быть внимательным и готовым к переменам согласно ситуации; «монолитное» и жёсткое служение порой не способно уловить перемены в общине и её новые потребности. Добрый пастырь любит и знает свою паству, становится всем для всех, избегая искушений господства и нерадивости.

Наконец, святой Иосиф, – это «отец-мечтатель», который, однако, не витает в облаках, а твёрдо стоит на земле, умея пророчески заглянуть за пределы обозримого и «распознать замысел Бога там, где другие ничего не видят». Это позволяет ему обозначить чёткую цель, к которой нужно стремиться. Так «в Марии и Богомладенце Иосиф видел не только молодую невесту и ребенка: он неизменно усматривал в них Божье Деяние, Божье Присутствие». Охраняя беззащитность Младенца и Его Матери, «Иосиф предпочитал верить Богу больше, чем собственным сомнениям; он стал инструментом более великого замысла, в неутомимом, скрытом и великодушном служении вплоть до безмолвного конца своей жизни». Священники должны уметь мечтать о приходской общине, в которой верующие любят друг друга, доверившись Святому Духу и Божьей любви. В Год, посвященный святому Иосифу, Преемник Святого Петра призвал молодых пресвитеров открыть для себя заново личность и миссию Опекуна Святого Семейства, покорного воле Божьей, смиренного творца великих дел, послушного и творческого служителя. «Полезно вверить себя и своё призвание его покрову и научиться у него искусству отцовства» для предстоящего пастырского окормления приходов и реализации своего священства в различных видах служения, подчеркнул в заключение Папа Франциск.