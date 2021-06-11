Папа Франциск призвал семинаристов читать Достоевского

В четверг 10 июня Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане общину Папской региональной семинарии имени Пия XI из итальянской области Марке. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к студентам и руководителям, Епископ Рима отметил, что эта встреча проходит в год, посвящённый святому Иосифу; духовная семинария напоминает семью из Назарета, где Иисуса приняли, заботились о Нём и подготовили к миссии, возложенной на Него Небесным Отцом. Священник – это ученик, непрестанно идущий по стопам Учителя, и на этом пути личность святого Иосифа является замечательным примером для воспитателей, заботящихся о призвании будущих пресвитеров. В стенах духовной семинарии студенты должны учится послушанию, трудолюбию, целомудрию, щедрости по отношению к бедным и пастырской доступности.

«Нельзя довольствоваться умелым пользованием социальных сетей и СМИ», для передачи слова жизни нужно быть преображёнными Словом Божьим, подчеркнул Папа:

«Мир жаждет священников, способных донести благость Господа тем, кто пережил грех и неудачи; священников, знающих толк в человечности; пастырей, готовых разделить радости и труды своих братьев; людей, восприимчивых к крикам страдающих. Черпайте человечность Иисуса из Евангелия и Пресвятых Даров, ищите её в жизни святых и многочисленных подвижников милосердия; размышляйте о подлинном примере тех, кто передал веру вам, о ваших бабушках и дедушках, о ваших родителях. Читайте писателей, умевших заглянуть в человеческую душу, например, Достоевского, который посреди горестных событий земной скорби сумел раскрыть красоту спасающей любви».

Путь подготовки в семинарии, отметил Святейший Отец, должен приближать студентов к другим людям, очищать их отношения от внутренней фальши, готовить к самоотверженному служению самым бедным и нуждающимся. Семинаристы призваны углублять свою духовность, избегать проялений любого клерикализма, заступаться за весь мир в доверительном диалоге с Богом и молитве, воплощать в учёбе глубокую мудрость Евангелия: таков вызов миссии, которая их ожидает и требует компетентности и подготовки, подчеркнул Папа:

«Быть учениками Иисуса означает освободиться от себя и соответствовать чувствованиям Того, Кто ‘не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить’ (см. Мк 10,45)».