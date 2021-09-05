Папа Франциск призвал политиков быть архитекторами мира

В полдень 4 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце делегатов международного фонда «Лидеры за мир», созданного в 2017 году бывшим премьер-министром Франции Жан-Пьером Раффареном. Члены этой неправительственной организации – известные политики и общественные деятели – продвигают новаторские подходы к вопросам международной безопасности. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В свой речи к гостям Святейший Отец отметил, что их встреча в Ватикане проходит в остро-критический момент истории. К сожалению, ещё не преодолена пандемия COVID-19, и её экономические и социальные последствия очень тяжелы, особенно для самых бедных. Пандемия не только лишила человеческую семью множества драгоценных и неповторимых жизней, но и посеяла опустошение и усилила напряжённость. Перед лицом множества политических и экологических кризисов – голода, климатических изменений, угрозы ядерного оружия – приверженность делу мира необходима и неотложна, подчеркнул Епископ Рима. Задача миротворцев состоит в том, чтобы помочь правителям и гражданам увидеть в злободневных проблемах новые возможности. Например, некоторые ситуации экологического кризиса, к сожалению, усугублённые пандемией, могут и должны побудить к более решительному принятию на себя ответственности, в первую очередь со стороны высших руководителей, а затем во всём гражданском обществе.

Предстоятель Вселенской Церкви отметил, что нередко эффективные предложения поступают «снизу», и это служит во благо, хотя иногда подобные инициативы используются идеологическими группами в иных целях. «Лидеры за мир» могут сыграть конструктивную роль в социально-политической динамике современности, хорошо зная насущные проблемы и их коренные причины: «Это часть воспитания в духе мира, которое по праву близко вашим сердцам», – подчеркнул Святейший Отец.

Пандемия, с её долгими последствиями изоляции и социальной напряжённости, неизбежно ввергла в кризис политические действия и саму политику. Но даже этот факт может стать возможностью для продвижения «более совершенной политики», без которой невозможно «развитие глобального братского сообщества, основанного на практике социальной дружбы между народами и нациями» (Энциклика Fratelli tutti, 154). Преемник Святого Петра пожелал гостям видеть в политике «архитектуру и искусство мира», так как для прочного мира необходимы оба компонента: «архитектура», которая созидается различными социальными институтами, и «искусство», к которому должны приложить руку все компоненты общества, даже те, которые часто исключаются или упускаются из виду.

Именно поэтому, подчёркивает Святейший Отец, речь идёт об одновременной работе на двух уровнях: культурном и институциональном. На первом уровне важно продвигать культуру «человеческого лица», сосредоточенную на достоинстве человека и уважении к его истории, особенно когда он изранен и отвержен. Также необходима культура встречи, с которой мы слушаем и принимаем своих братьев и сестёр, «с уверенностью в запасах доброты, присутствующих в человеческих сердцах» (там же, 196). На втором уровне, институциональном, необходимо поощрять диалог и многостороннее сотрудничество, причём «предпочтение следует отдавать многосторонним соглашениям между государствами, поскольку они в большей степени, нежели двусторонние соглашения, гарантируют обеспечение поистине всеобщего блага и защиту более слабых государств» (там же, 174). В любом случае необходимо отвлечься «от теоретических рассуждений, дабы узреть израненную плоть жертв и соприкоснуться с нею» (там же, 261).

В заключение своего обращения Папа Франциск поблагодарил делегатов международной организации за визит в Ватикан и выразил поддержку их стараниям на благо мира и в пользу более справедливого и братского общества: «Да сподобит вас Господь испытать в вашей жизни ту радость, которую Он обещал миротворцам».