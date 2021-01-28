Папа Франциск призвал подражать «мудрости сердца» святого Фомы Аквинского и назвал памятование о Холокосте признаком человечности

В завершение общей аудиенции 27 января Папа Франциск напомнил о двух святых, память которых отмечается в эти дни: Учителе Церкви Фоме Аквинском и Анджеле Меричи, которая воспитывала молодёжь под знаком Слова Божьего. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В приветственном слове к верующим Святейший Отец отметил, что Doctor Angelicus («Ангельский учитель»), святой Фома Аквинский, которого литургически поминают 28 января, является небесным покровителем католических школ. Этим титулом в 1880 году его наградил Папа Римский Лев XIII в кратком послании Cum hoc sit, признавая мудрость, «идеальную согласованность разума и веры», добродетели и святость этого доминиканского богослова. Пусть замечательный пример Фомы Аквинского, сказал Епископ Рима, «подвигнет всех вас, особенно студентов, видеть в Иисусе единственного Наставника жизни, а его учение да побудит вас полагаться на мудрость сердца в исполнении вашей миссии».

Папа Франциск напомнил также о годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) и о Дне памяти, когда «мы вспоминаем жертв Холокоста и всех людей, которые были преследуемы и депортированы нацистским режимом». Об этом говорится в сообщении агентства Vatican News.

«Воспоминание – это выражение человечности, воспоминание – это знак цивилизации, условие для лучшего будущего в мире и братстве», – подчеркнул Святейший Отец: «Вспоминать означает также быть внимательными и осторожными, потому что такие вещи могут повториться снова, начиная с идеологических предложений, которые намереваются спасти один народ, а в итоге уничтожают народы и человечество. Обратите внимание, каким образом начинался этот путь смерти, истребления и жестокости».

Ровно 76 лет назад, 27 января 1945 года, войска Красной Армии распахнули ворота Освенцима, впервые открыв миру чудовищную реальность геноцида. Именно эту дату Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций выбрала для Международного дня памяти жертв Холокоста. Мемориальный день был учреждён 1 ноября 2005 года резолюцией 60/7 ООН, в знаменательный год шестидесятилетия окончания Второй мировой войны. В Италии День памяти жертв Холокоста был установлен пятью годами ранее, в 2000 году; для него итальянский парламент выбрал дату 27 января. Первой страной, которая провела у себя национальный День памяти, была Германия, – в 1996 году, также 27 января.