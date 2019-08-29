Папа Франциск призвал не допустить возникновения новых мировых войн

В преддверии 80-й годовщины начала Второй мировой войны Папа Франциск призвал верующих молиться о мире на земле, дабы «больше никогда не повторились вызванные ненавистью трагические события, которые ведут только к разрушениям, страданию и смерти». Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Призыв Святейшего Отца прозвучал 28 августа в ходе приветствия польских паломников, присутствовавших на общей аудиенции. Как известно, 1 сентября 1939 года с нацистского нападения на Польшу началась Вторая мировая война. Памятные церемонии пройдут в разных городах Польши.

Епископ Рима особо приветствовал большую группу украинских греко-католиков, прибывших на площадь Святого Петра во главе с Верховным Архиепископом Киевским и Галицким Блаженнейшим Святославом Шевчуком. Папа также напомнил о приходящейся на 28 августа литургической памяти святого епископа Августина Иппонийского, призвав верующих вдохновляться наследием этого Учителя Церкви и открывать «стези духовности, которые ведут к Богу и к наиболее нуждающимся ближним».