Папа Франциск призвал к мирному разрешению конфликта вокруг Нагорного Карабаха

Папа Франциск призвал к мирному разрешению конфликта вокруг Нагорного Карабаха

Ноябрь 01, 2020

Общаясь с верными на полуденной молитве «» в торжество Всех Святых 1 ноября, сказал, в частности, следующее:

«Не будем забывать о происходящем в Нагорном Карабахе, где идет , прерываемый непродолжительными периодами перемирия. Все большему разрушению подвергаются дома, инфраструктуры, объекты культа. Все в большей степени военные действия затрагивают гражданское население. Это трагедия! Хочу обратиться к ответственным сторонам с призывом сделать всё, чтобы немедленно прекратить проливать кровь невинных. Нельзя думать, что можно решить спор, прибегая к насильственным методам, но только путем переговоров при содействии международного сообщества«.

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