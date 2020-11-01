Папа Франциск призвал к мирному разрешению конфликта вокруг Нагорного Карабаха

Общаясь с верными на полуденной молитве «Ангел Господень» в торжество Всех Святых 1 ноября, Папа Франциск сказал, в частности, следующее:

«Не будем забывать о происходящем в Нагорном Карабахе, где идет вооруженный конфликт, прерываемый непродолжительными периодами перемирия. Все большему разрушению подвергаются дома, инфраструктуры, объекты культа. Все в большей степени военные действия затрагивают гражданское население. Это трагедия! Хочу обратиться к ответственным сторонам с призывом сделать всё, чтобы немедленно прекратить проливать кровь невинных. Нельзя думать, что можно решить спор, прибегая к насильственным методам, но только путем переговоров при содействии международного сообщества«.